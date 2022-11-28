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Німецька надійність: Porsche 911 проїхав мільйон кілометрів без серйозних поломок (фото)

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Porsche 911 Turbo використовували як повсякденне авто

Спортивний Porsche 911 Turbo використовувався як повсякденне авто протягом двох десятиліть. Автомобіль показав себе дуже надійним і лише одного разу вимагав незначного ремонту.

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У США виявили неймовірно надійний і довговічний Porsche 911 Turbo 2002 року. Автомобіль проїхав понад мільйон кілометрів і перебуває у відмінному стані. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Якщо точніше, то за 20 років спорткар Porsche подолав 1 089 290 км (676 854 милі). З такими пробігами частіше трапляються рамні пікапи або старі седани Mercedes-Benz, але для спортивних авто навіть 100 000 км — серйозне досягнення.

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Кузов і салон авто ідеально збереглися

Проте Porsche 911 Turbo жодного разу не підвів. Власник Том Тальман повідомив, що використовував спорткар як повсякденне авто — Porsche їздив переважно по місту.

Автомобіль регулярно обслуговувався, а ремонтували його лише один раз. На пробігу в 616 тис. км у двигуні почало підтікати мастило. Двигун витягли і швидко усунули дрібну несправність.

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Водночас механіки на СТО зазначили чудовий стан двигуна. Підшипники майже не зносилися, а клапани були ідеально відрегульовані, ніби авто тільки зійшло з конвеєра.

Кузов і салон Porsche 911 Turbo також не мають слідів зношування, адже власник дбає про машину. Том Тальман не має наміру продавати спорткар і продовжить їздити на ньому.

Раніше Фокус розповідав, що в Німеччині Porsche 911 визнали найнадійнішим авто сучасності.

Також ми писали, що дорогий Porsche підняли краном у квартиру на восьмому поверсі.