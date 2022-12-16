Визначено найнадійніші електромобілі 2022 року

Електрокари поки не настільки надійні, як бензинові чи гібридні моделі. Експерти пояснюють це їхньою сирістю, адже активна розробка електромобілів почалася порівняно недавно.

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У США назвали найнадійніші нові електромобілі. Їх визначило відоме видання Consumer Reports, яке займається споживчими дослідженнями.

У межах дослідження експерти Consumer Reports провели опитування та зібрали інформацію від сотень тисяч власників електрокарів у всьому світі. На основі цих даних визначено три найнадійніші електрокари 2022 року.

[ + – ] Kia EV6 визнали найнадійнішою електричною моделлю Фото: Kia

Лідером несподівано став новий Kia EV6. Модель поки безпроблемна, але ще нова, і невідомо, чи з'являться якісь несправності з часом.

Друге місце посіла Tesla Model 3, а третє — перевірений Nissan Leaf. Надійність авто вища, ніж у середньому по сегменту: у них відмічено мало проблем із силовою установкою та батареєю. Також повідомляється, що електрокросовер Tesla Model Y практично так само надійний, як споріднений седан Model 3.

Водночас зазначається, що електромобілі поки проблемніші, ніж моделі з двигунами внутрішнього згоряння або гібриди. Хоча теоретично має бути навпаки, адже конструкція електрокарів набагато простіша. У них немає свічок чи водяної помпи, мало робочих рідин. До того ж гальма є довговічнішими завдяки системі рекуперації.

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Втім, двигуни внутрішнього згоряння доводили до пуття протягом понад 100 років. Електромобілі стали розвивати тільки останнім часом і дефекти можна пояснити сирістю конструкції.

Найпоширеніші поломки електрокарів:

Несправності батареї;

Вихід із ладу зарядного пристрою;

Поломки двигунів;

Несправності систем опалення та вентиляції.

Раніше Фокус повідомляв, що визначено марки та моделі авто з найнадійнішими двигунами.