Визначено найнадійніші електромобілі 2022 року
Електрокари поки не настільки надійні, як бензинові чи гібридні моделі. Експерти пояснюють це їхньою сирістю, адже активна розробка електромобілів почалася порівняно недавно.
У США назвали найнадійніші нові електромобілі. Їх визначило відоме видання Consumer Reports, яке займається споживчими дослідженнями.
У межах дослідження експерти Consumer Reports провели опитування та зібрали інформацію від сотень тисяч власників електрокарів у всьому світі. На основі цих даних визначено три найнадійніші електрокари 2022 року.
Лідером несподівано став новий Kia EV6. Модель поки безпроблемна, але ще нова, і невідомо, чи з'являться якісь несправності з часом.
Друге місце посіла Tesla Model 3, а третє — перевірений Nissan Leaf. Надійність авто вища, ніж у середньому по сегменту: у них відмічено мало проблем із силовою установкою та батареєю. Також повідомляється, що електрокросовер Tesla Model Y практично так само надійний, як споріднений седан Model 3.
Водночас зазначається, що електромобілі поки проблемніші, ніж моделі з двигунами внутрішнього згоряння або гібриди. Хоча теоретично має бути навпаки, адже конструкція електрокарів набагато простіша. У них немає свічок чи водяної помпи, мало робочих рідин. До того ж гальма є довговічнішими завдяки системі рекуперації.Важливо
Втім, двигуни внутрішнього згоряння доводили до пуття протягом понад 100 років. Електромобілі стали розвивати тільки останнім часом і дефекти можна пояснити сирістю конструкції.
Найпоширеніші поломки електрокарів:
- Несправності батареї;
- Вихід із ладу зарядного пристрою;
- Поломки двигунів;
- Несправності систем опалення та вентиляції.
Раніше Фокус повідомляв, що визначено марки та моделі авто з найнадійнішими двигунами.