Рассекречен самый доступный электромобиль Honda за $7300 (фото)

Honda готовит очень дешевый электрокар для малого бизнеса. Компактный фургон N-Van EV обладает большим грузовым отсеком и способен проехать 200 км без подзарядки.

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Миниатюрная Honda N-Van получит электрическую версию. Фургон поступит в продажу с весны 2024 года и будет стоить всего 7300 долларов. Об этом сообщает официальный сайт японской марки.

[ + – ] Длина электрокара достигает всего 3,4 метра Фото: Honda

Опубликованы и фото Honda N-Van EV. От бензиновой версии электрокар отличается внешне только дизайном передней части с заглушкой и зарядным гнездом на месте решетки радитора. У авто сдержанный угловатый дизайн.

Характеристики Honda N-Van EV пока держатся в секрете, но известно, что запас хода фургона составит около 200 км. Скорее всего, электромобиль Honda получит мотор мощностью 64 л. с.

[ + – ] Запас хода фургона составит около 200 км Фото: Honda

Новая Honda N-Van EV станет не только самым дешевым, но и самым маленьким электрокаром марки. Фургон относится к так называемому классу кей-каров – ультракомпактных японских авто.

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Размеры Honda N-Van EV 2024:

Длина – 3395 мм

Ширина – 1475 мм

Высота – 1950 мм

Колесная база – 2520 мм

[ + – ] В Honda N-Van можно перевозить грузы длиной до 2,5 м Фото: Honda

Примечательно, что при таких размерах фургон может перевозить грузы длиной до 2,5 м. Следует отметить, что Honda выпускает и пассажирский вариант модели, однако этот минивэн пока не получит электрическую версию.

Ранее Фокус сообщал, что Honda также разрабатывает электрический кроссовер с водородными топливными ячейками на базе модели CR-V.

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