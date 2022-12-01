Honda готовит нестандартный водородный кроссовер CR-V: первые подробности модели

Электрический кроссовер Honda одновременно оснастят аккумуляторной батареей и водородными топливными ячейками. Это позволит не только эксплуатировать электрокар в городе, но и ездить на большие расстояния.

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Honda анонсировала новую модель, работающую на водороде. Ее производство стартует уже в 2024 году в США. Об этом сообщает официальный сайт японской марки.

Подробностей о новой модели немного, но известно, что основой для нее послужит кроссовер Honda CR-V 2023. Авто оснастят электромотором, водородными топливными ячейками и аккумуляторной батареей.

[ + – ] Honda является пионером внедрения топливных ячеек и с 2008 года выпускала водородный FCX Clarity Фото: Honda

То есть, электромобиль Honda CR-V можно будет и заряжать, и заправлять водородом. Сообщается, что батарея рассчитана на эксплуатации в городе тогда, как водород будет использоваться в дальних поездках. Получается своего рода альтернатива подзаряжаемым гибридам.

Для производства выбрали предприятие PMC в американском Огайо. Именно там до недавнего времени выпускали гибридный суперкар Acura NSX, а теперь мелкими сериями собирают спортивный седан Acura TLX Type S PMC Edition. Производственные мощности пока не загружены и поэтому электрокроссовер Honda будут выпускать там.

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Honda разрабатывает водородные топливные ячейки более 20 лет. Еще в 2008 году японская корпорация презентовала первый в мире серийный автомобиль с этой технологией – Honda FCX Clarity. Всего увидели мир два поколения модели, однако в 2021 году ее производство прекратили.

Ранее Фокус рассказывал про первый электрокроссовер Honda. Его создали совместно с General Motors.

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