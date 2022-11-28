Представлен первый электроскутер Honda для Европы: фото и подробности недорогой модели
Новая Honda EM1 e разгоняется до 48 км/ч и способна проехать около 40 км без подзарядки. Батарею электроскутера можно быстро заменить.
В Милане на мотошоу EICMA представлена новая Honda EM1 e. Электрический скутер начнут продавать в 2023 году и он станет первой подобной моделью японского бренда для европейского рынка. Об этом сообщает официальный сайт Honda.
Honda EM1 e – небольшой городской электроскутер для молодежи со сдержанным дизайном. Его стоимость пока не рассекречена, но известно, что модель будет недорогой.
Электроскутер Honda оснастят небольшим мотор-колесом, а его максимальная скорость составит 48 км/ч. Аккумуляторная батарея емкостью 1,3 кВтч позволит проехать около 40 км без подзарядки.
Изюминкой скутера является технология Honda Mobile Power Pack e. Батарея выполнена быстросъемной, то есть при разряде ее можно будет заменить на специальной станции и продолжить движение.
Новая Honda EM1 e станет первой в целом семействе электрической мототехники. В ближайшие годы японская корпорация представит сразу десять моделей электрических скутеров, мопедов и мотоциклов.
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