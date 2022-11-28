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Авто

Представлен первый электроскутер Honda для Европы: фото и подробности недорогой модели

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Фото: Honda | Honda EM1 e — компактный и недорогой электроскутер

Новая Honda EM1 e разгоняется до 48 км/ч и способна проехать около 40 км без подзарядки. Батарею электроскутера можно быстро заменить.

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В Милане на мотошоу EICMA представлена новая Honda EM1 e. Электрический скутер начнут продавать в 2023 году и он станет первой подобной моделью японского бренда для европейского рынка. Об этом сообщает официальный сайт Honda.

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Запас хода электроскутера составляет около 40 км
Фото: Honda

Honda EM1 e – небольшой городской электроскутер для молодежи со сдержанным дизайном. Его стоимость пока не рассекречена, но известно, что модель будет недорогой.

Электроскутер Honda оснастят небольшим мотор-колесом, а его максимальная скорость составит 48 км/ч. Аккумуляторная батарея емкостью 1,3 кВтч позволит проехать около 40 км без подзарядки.

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Изюминкой скутера является технология Honda Mobile Power Pack e. Батарея выполнена быстросъемной, то есть при разряде ее можно будет заменить на специальной станции и продолжить движение.

новая Honda EM1 e, Honda EM1 e, электроскутер Honda, скутер Honda Fullscreen
Батарея Honda EM1 e выполнена быстросъемной
Фото: Honda

Новая Honda EM1 e станет первой в целом семействе электрической мототехники. В ближайшие годы японская корпорация представит сразу десять моделей электрических скутеров, мопедов и мотоциклов.

Ранее Фокус рассказывал, что Peugeot возобновляют выпуск мотоциклов и представили электрическую модель.

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