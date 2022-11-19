Peugeot возобновляет выпуск мотоциклов: фото и подробности новой модели

Peugeot PM-01 300 — недорогой городской мотоцикл класса naked. Он оснащен 29-сильным мотором и ABS, а его цена составит около 6000 долларов.

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Peugeot возвращается к производству мотоциклов. На выставке EICMA 2022 презентовали новый PM-01 300, который появится в 2023 году. Об этом сообщает сайт Rideapart.

[ + – ] Байк Peugeot оснащен 29-сильным мотором Фото: Peugeot

Peugeot выпускают двухколесную технику с 1898 года, однако в последнее время в модельном ряду были только мопеды и скутеры. Мотциклетное подразделение Peugeot выкупил индийский концерн Mahindra и проводит его реорганизацию. Ранее уже представили нестандартный скутер-кроссовер, а теперь подготовили новый Peugeot PM-01 300.

Новый Peugeot PM-01 300 – городской мотоцикл типа naked с дизайном в духе 70-х годов. В его внешнем виде преобладают рубленные поверхности. Вместе с тем, предусмотрены современные светодиодные фары и цифровая панель приборов.

[ + – ] Оснащение включает цифровой щиток приборов Фото: Peugeot

Мотоцикл Peugeot оснащен 300-кубовым 29-сильным мотором и 6-ступенчатой механической КПП. У него большой 12,5-литровый бензобак и усиленные передние амортизаторы. Оснащение включает тормоза диаметром 280 мм спереди и 240 мм сзади с ABS.

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Цена Peugeot PM-01 300 пока не разглашается. Ожидается, что мотоцикл будет стоить на уровне аналогичных 300-кубовых моделей от BMW и Honda, то есть около 6000 долларов.

Ранее Фокус сообщал, что Aston Martin представил самый дорогой мотоцикл в мире. Он стоит свыше 100 тысяч евро.