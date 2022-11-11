Два колеса и цена 6000 евро: представлен самый доступный кроссовер Peugeot (видео)
Peugeot XP400 — оригинальный скутер-кроссовер с большим 400-кубовым двигателем. Он оснащен внедорожными шинами и усиленной подвеской.
Линейку двухколесной техники Peugeot пополнила новая модель XP400. Нестандартный скутер повышенной проходимости поступит в продажу с начала 2023 года по цене примерно в 6000 евро. Об этом сообщает сайт Motor1.
Новый Peugeot XP400 — своеобразный скутер-кроссовер. У него внедорожные шины с глубоким протектором диаметром 17 дюймов спереди и 15 дюймов сзади. Дизайн Peugeot XP400 получился весьма агрессивным — с обилием рубленных поверхностей.
Peugeot XP400 предлагают в двух исполнениях – городском Allure и внедорожном GT. В первом случае установлены литые колеса, во втором – более простые спицованные. Кроме того, в GT по бокам установлены стальные дуги и усиленные подножки
Скутер Peugeot XP400 получил цифровую 5-дюймовую панель приборов и USB-разъем для подзарядки гаджетов. У него два багажника — под водительским и пассажирским сиденьем.Важно
Модель оснащена 400-кубовым двигателем мощностью 36,7 л. с. и весит 231 кг. У нее усиленная передняя подвеска с увеличенным до 140 мм ходом, а также два тормозных диска на переднем колесе.
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