Два колеса та ціна 6000 євро: представлено найдоступніший кросовер Peugeot (відео)

Peugeot XP400 – оригінальний скутер-кросовер з великим 400-кубовим двигуном. Він оснащений позашляховими шинами та посиленою підвіскою.

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Лінійку двоколісної техніки Peugeot поповнила нова модель XP400. Нестандартний скутер підвищеної прохідності надійде у продаж з початку 2023 року за ціною приблизно 6000 євро. Про це повідомляє сайт Motor1.

[ + – ] Версія Allure відрізняється литими колесами Фото: Stellantis

Новий Peugeot XP400 – своєрідний скутер-кросовер. У нього позашляхові шини з глибоким протектором діаметром 17 дюймів спереду та 15 дюймів ззаду. Дизайн Peugeot XP400 вийшов досить агресивним — з великою кількістю гранених поверхонь.

[ + – ] У варіанті GT встановлені спицьовані колеса та металеві дуги Фото: Stellantis

Peugeot XP400 пропонують у двох виконаннях – міському Allure та позашляховому GT. У першому випадку встановлені литі колеса, у другому – простіші за спицьовані. Крім того, в GT з боків встановлені сталеві дуги та посилені підніжки.

[ + – ] Скутер отримав два багажники під сидіннями Фото: Stellantis

Скутер Peugeot XP400 отримав цифрову 5-дюймову панель приладів та USB-роз'єм для заряджання гаджетів. Має два багажники — під водійським та пасажирським сидінням.

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Модель оснащена 400-кубовим двигуном потужністю 36,7 л. с. та важить 231 кг. У неї посилена передня підвіска зі збільшеним до 140 мм ходом, а також два гальмівні диски на передньому колесі.

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