Peugeot відновлює випуск мотоциклів: фото та подробиці нової моделі

Peugeot PM-01 300 — недорогий міський мотоцикл класу naked. Він оснащений 29-сильним мотором та ABS, а його ціна складе близько 6000 доларів.

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Peugeot повертається до виробництва мотоциклів. На виставці EICMA 2022 презентували новий PM-01 300, який з'явиться у 2023 році. Про це повідомляє сайт Rideapart.

[ + – ] Байк Peugeot оснащений 29-сильним двигуном Фото: Peugeot

Peugeot випускають двоколісну техніку з 1898 року, проте останнім часом у модельному ряду були лише мопеди та скутери. Мотоциклетний підрозділ Peugeot викупив індійський концерн Mahindra та проводить його реорганізацію. Раніше вже представили нестандартний скутер-кросовер, а тепер підготували новий Peugeot PM-01300.

Новий Peugeot PM-01 300 — міський мотоцикл типу naked з дизайном на кшталт 70-х років. У його зовнішньому вигляді переважають рубані поверхні. Разом з тим передбачені сучасні світлодіодні фари та цифрова панель приладів.

[ + – ] Оснащення включає цифровий щиток приладів Фото: Peugeot

Мотоцикл Peugeot оснащений 300-кубовим 29-сильним мотором та 6-ступінчастою механічною КПП. Має великий 12,5-літровий бензобак і посилені передні амортизатори. Оснащення включає гальма діаметром 280 мм спереду та 240 мм ззаду з ABS.

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Ціна Peugeot PM-01 300 поки що не розголошується. Очікується, що мотоцикл коштуватиме на рівні аналогічних 300-кубових моделей від BMW та Honda, тобто близько 6000 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що Aston Martin представив найдорожчий мотоцикл у світі. Він коштує понад 100 тисяч євро.