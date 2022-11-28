Представлений перший електроскутер Honda для Європи: фото та подробиці недорогої моделі

Нова Honda EM1 e розганяється до 48 км/год та здатна проїхати близько 40 км без підзарядки. Батарею електроскутера можна швидко замінити.

Related video

У Мілані на мотошоу EICMA представлено нову Honda EM1 e. Електричний скутер почнуть продавати 2023 року і він стане першою подібною моделлю японського бренду для європейського ринку. Про це повідомляє офіційний сайт Honda.

[ + – ] Запас ходу електроскутера складає близько 40 км Фото: Honda

Honda EM1 e — невеликий міський електроскутер для молоді зі стриманим дизайном. Його вартість поки що не розсекречена, але відомо, що модель буде недорогою.

Електроскутер Honda оснастять невеликим двигуном-колесом, а його максимальна швидкість складе 48 км/год. Акумуляторна батарея місткістю 1,3 кВтг дозволить проїхати близько 40 км без підзарядки.

Важливо

Стриманий дизайн і багате оснащення: представлена нова Honda Accord 2023 (відео)

Родзинкою скутера є технологія Honda Mobile Power Pack e. Батарея виконана швидкознімною, тобто при розряді її можна буде замінити на спеціальній станції та продовжити рух.

[ + – ] Батарея Honda EM1 e виконана швидкознімною Фото: Honda

Нова Honda EM1e стане першою в цілому сімействі електричної мототехніки. Найближчими роками японська корпорація представить одразу десять моделей електричних скутерів, мопедів та мотоциклів.

Раніше Фокус розповідав, що Peugeot відновлюють випуск мотоциклів та представили електричну модель.

Також ми писали, що Honda презентувала розкішний мінівен з витратою 6,2 л на 100 км.