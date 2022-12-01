Honda готує нестандартний водневий кросовер CR-V: перші подробиці моделі

Електричний кросовер Honda одночасно оснастять акумуляторною батареєю та водневими паливними осередками. Це дозволить не лише експлуатувати електрокар у місті, а і їздити на великі відстані.

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Honda анонсувала нову модель, що працює на водні. Її виробництво стартує вже 2024 року в США. Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.

Подробиць про нову модель небагато, але відомо, що основою для неї стане кросовер Honda CR-V 2023. Автомобілі оснастять електромотором, водневими паливними осередками та акумуляторною батареєю.

[ + – ] Honda є піонером впровадження паливних осередків та з 2008 року випускала водневий FCX Clarity Фото: Honda

Тобто електромобіль Honda CR-V можна буде і заряджати, і заправляти воднем. Повідомляється, що батарея розрахована на експлуатації у місті тоді, як водень використовуватиметься у далеких поїздках. Виходить свого роду альтернатива гібридам, що заряджаються.

Для виробництва обрали підприємство PMC в американському Огайо. Саме там донедавна випускали гібридний суперкар Acura NSX, а тепер дрібними серіями збирають спортивний седан Acura TLX Type S PMC Edition. Виробничі потужності поки не завантажені і тому електрокросовер Honda випускатимуть там.

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Honda розробляє водневі паливні осередки понад 20 років. Ще у 2008 році японська корпорація презентувала перший у світі серійний автомобіль із цією технологією — Honda FCX Clarity. Усього побачили світ два покоління моделі, проте у 2021 році її виробництво припинили.

Раніше Фокус розповідав про перший електрокросовер Honda. Його створили разом із General Motors.

Також ми писали, що Honda презентувала свій перший електроскутер для Європи.