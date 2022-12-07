Розсекречено найдоступніший електромобіль Honda за $7300 (фото)

Honda готує дуже дешевий електрокар малого бізнесу. Компактний фургон N-Van EV має великий вантажний відсік і здатний проїхати 200 км без підзарядки.

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Мініатюрна Honda N-Van отримає електронну версію. Фургон надійде у продаж з весни 2024 року і коштуватиме лише 7300 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.

[ + – ] Довжина електрокара сягає всього 3,4 метра Фото: Honda

Опубліковано і фото Honda N-Van EV. Від бензинової версії електрокар відрізняється зовні лише дизайном передньої частини із заглушкою та зарядним гніздом на місці решітки радітора. У авто стриманий незграбний дизайн.

Характеристики Honda N-Van EV поки що тримаються в секреті, але відомо, що запас фургону складе близько 200 км. Швидше за все, електромобіль Honda отримає двигун потужністю 64 л. с.

[ + – ] Запас ходу фургона становитиме близько 200 км Фото: Honda

Нова Honda N-Van EV стане не тільки найдешевшим, а й найменшим електрокаром марки. Фургон відноситься до так званого класу кей-карів — ультракомпактних японських авто.

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Розміри Honda N-Van EV 2024:

Довжина – 3395 мм

Ширина – 1475 мм

Висота – 1950 мм

Колісна база – 2520 мм

[ + – ] У Honda N-Van можна перевозити вантажі завдовжки до 2,5 м Фото: Honda

Примітно, що за таких розмірів фургон може перевозити вантажі завдовжки до 2,5 м. Слід зазначити, що Honda випускає і пасажирський варіант моделі, проте цей мінівен поки не отримає електричної версії.

Раніше Фокус повідомляв, що Honda також розробляє електричний кросовер із водневими паливними осередками на базі моделі CR-V.

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