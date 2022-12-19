В Украине появились недорогие электромобили для бизнеса (фото)

Cenntro Logistar 200 — коммерческий электрокар грузоподъемностью 1100 кг. Модель предложена в нескольких версиях, а ее запас хода составляет 265 км.

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На украинский рынок выходит новый бренд Cenntro. Его первенцем станет недорогой коммерческий электрокар Logistar 200. Об этом сообщается на сайте представительства марки.

[ + – ] На выбор предложены фургон и грузовик

Cenntro Electric Group – компания по выпуску легкой коммерческой техники. Производство электрокаров налажено в Германии, Китае и США.

[ + – ] Электромобиль оснащен 82-сильным мотором

Модель Logistar 200 предложена как фургон или легкий грузовик с кузовом или будкой. Длина авто составляет 4,4-4,7 м (в зависимости от версии), а объем грузового отсека – от 4,7 до 6,9 куб. м. Грузоподъемность электрокара – 1100 кг.

[ + – ] В салоне установлен 10-дюймовый тачскрин

В салоне установлен 10-дюймовый тачскрин. Оснащение включает кондиционер, систему стабилизации и парктроник. Цена стартует с $28 000.

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Электромобиль Cenntro Logistar 200 оснащен 82-сильным мотором и разгоняется до 80 км/ч. Батарея емкостью 42 кВт∙ч обеспечивает запас хода 265 км. Зарядить ее в обычном режиме можно за 10-12 часов, а в быстром – за 45 минут (на 80%).

[ + – ] Грузоподъемность авто — 1100 кг

В 2023 году линейку Cenntro в Украине расширят. Ожидается модель большей грузоподъемности.

Ранее Фокус сообщал, что в Китае презентовали семиместный электрический кроссовер за 15 750 долларов.