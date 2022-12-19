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Авто

В Украине появились недорогие электромобили для бизнеса (фото)

Logistar 200, Cenntro Logistar 200, китайский электромобиль, электрический фургон, грузовой электромобиль
Logistar 200 имеет запас хода 265 км

Cenntro Logistar 200 — коммерческий электрокар грузоподъемностью 1100 кг. Модель предложена в нескольких версиях, а ее запас хода составляет 265 км.

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На украинский рынок выходит новый бренд Cenntro. Его первенцем станет недорогой коммерческий электрокар Logistar 200. Об этом сообщается на сайте представительства марки.

Logistar 200, Cenntro Logistar 200, китайский электромобиль, электрический фургон, грузовой электромобиль Fullscreen
На выбор предложены фургон и грузовик

Cenntro Electric Group – компания по выпуску легкой коммерческой техники. Производство электрокаров налажено в Германии, Китае и США.

Logistar 200, Cenntro Logistar 200, китайский электромобиль, электрический фургон, грузовой электромобиль Fullscreen
Электромобиль оснащен 82-сильным мотором

Модель Logistar 200 предложена как фургон или легкий грузовик с кузовом или будкой. Длина авто составляет 4,4-4,7 м (в зависимости от версии), а объем грузового отсека – от 4,7 до 6,9 куб. м. Грузоподъемность электрокара – 1100 кг.

Logistar 200, Cenntro Logistar 200, китайский электромобиль, электрический фургон, грузовой электромобиль Fullscreen
В салоне установлен 10-дюймовый тачскрин

В салоне установлен 10-дюймовый тачскрин. Оснащение включает кондиционер, систему стабилизации и парктроник. Цена стартует с $28 000.

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Электромобиль Cenntro Logistar 200 оснащен 82-сильным мотором и разгоняется до 80 км/ч. Батарея емкостью 42 кВт∙ч обеспечивает запас хода 265 км. Зарядить ее в обычном режиме можно за 10-12 часов, а в быстром – за 45 минут (на 80%).

Logistar 200, Cenntro Logistar 200, китайский электромобиль, электрический фургон, грузовой электромобиль Fullscreen
Грузоподъемность авто — 1100 кг

В 2023 году линейку Cenntro в Украине расширят. Ожидается модель большей грузоподъемности.

Ранее Фокус сообщал, что в Китае презентовали семиместный электрический кроссовер за 15 750 долларов.