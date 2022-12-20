Щоб "Тесла" заздрила: студенти побудували електромобіль із запасом ходу 1000 км (фото)

Sunswift 7 вийшов дуже обтічним і важить усього 500 кг. Електрокар оснастили не лише акумуляторною батареєю, а й сонячними панелями.

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В Австралії побудували електромобіль із рекордним запасом ходу. Новий Sunswift 7 зміг проїхати 1000 км без підзарядки. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

[ + – ] Двері боліда піднімаються вгору

Електромобіль Sunswift 7 не є моделлю знаменитого автовиробника. Його збудувала група студентів Університету Нового Південного Уельсу. Там уже не один рік проєктують експериментальні електрокари.

Sunswift 7 — обтічний електричний болід із дверима, що піднімаються вгору, як у Lamborghini. Окрім акумуляторної батареї, електрику для двигуна виробляють ще й сонячні панелі на даху. Маса авто становить лише 500 кг.

[ + – ] Рекорд встановлений на автодромі в Сіднеї

Оскільки електромобіль легкий і обтічний, то енергоспоживання в нього дуже низьке — лише 3,8 кВт∙год на 100 км. Для порівняння, у серійних електрокарів цей показник досягає 15-20 кВт∙год на 100 км.

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Рекордний заїзд було здійснено на автодромі в Сіднеї. Електрокар Sunswift 7 за 11 годин 53 хвилини подолав 240 кіл загальною довжиною 1000 км. Без проблем не обійшлося — під час заїзду лопнула шина, і виникли незначні поломки батареї.

[ + – ] Авто збудувала група австралійських студентів

Проте рекорд встановлено — його зафіксують представники Книги рекордів Гіннеса після перевірки даних вимірювального обладнання.

Раніше Фокус повідомляв, що старий 16-річний Ford розігнався до 500 км/год і встановив новий рекорд швидкості.