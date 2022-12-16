Швидше за "Формулу-1": новий британський електросуперкар показав рекордний розгін (відео)

Електрокар McMurtry Spéirling важить менше тонни й отримав 1 000-сильну установку. Він розганяється до 100 км/год лише за 1,4 секунди.

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Найновіший електромобіль McMurtry Spéirling продемонстрував свої можливості. Одномісний суперкар розганяється швидше, ніж боліди "Формули-1". Відео з авто було опубліковано на Youtube-каналі Carwow.

[ + – ] Болід розганяється до 100 км/год за 1,4 с, а до 160 км/год за 2,63 с

McMurtry Spéirling зміг розігнатися до 100 км/год за рекордні 1,4 секунди, а до 160 км/год — лише за 2,63 с. Стандартний спринт на 400 м з місця (як у драгрейсингу) зайняв 7,97 с. Цікаво, що керував автомобілем не гонщик-професіонал, а журналіст та автоблогер Метт Вотсон.

[ + – ] В автомобіля інноваційна аеродинаміка

Електричний суперкар McMurtry Spéirling — легкий і компактний одномісний болід, створений командою експілота "Формули-1" Макса Чілтона. У нього добре опрацьована аеродинаміка — встановлені обважування, дифузор і величезне антикрило.

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Крім того, передбачена система граунд-ефекту: два вентилятори висмоктують повітря з-під днища авто. Притискна сила досягає 2 000 кг і тому максимальна швидкість відносно невелика — 240 км/год.

Два електромотори сумарно розвивають 1 000 к. с. й авто вагою менше тонни цього цілком достатньо. Батарея на 60 кВт∙год забезпечує запас ходу 480 км і підтримує швидку зарядку.

Раніше Фокус повідомляв, що старий 16-річний Ford розігнався до 500 км/год і став найшвидшим авто у світі.