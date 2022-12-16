Випадковий рекорд: 16-річний Ford розвинув 500 км/год і став найшвидшим авто у світі (відео)

Рекордний Ford GT оснащений 1900-сильним V8 твін-турбо. Тюнінгований суперкар використовується власником як повсякденне авто.

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У США встановлено новий світовий рекорд швидкості серед авто, допущених до доріг загального користування. Встановив його суперкар Ford GT 2006 — він розігнався до 500,1 км/год. Відео опублікували на Youtube-каналі полігону Johnny Bohmer Proving Ground, де здійснили рекордний заїзд.

[ + – ] Суперкар побив рекорд швидкості під час тестового заїзду Фото: скриншот / YouTube

Керував автомобілем власник автодрому Джонні Болмер. Ford GT покращив досягнення нового SSC Tuatara. Навесні цьому ж полігоні суперкар розігнався до 474,8 км/год. Втім, Tuatara залишається найшвидшим серійним авто у світі.

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Справа в тому, що цей суперкар Ford GT вже не можна назвати серійним, хоч Джонні Болмер і використовує його як повсякденне авто. Машину серйозно доопрацювали: завдяки двом турбінам потужність 5,4-літрового V8 піднялася до 1900 к. с. До 100 км/год Ford GT розганяється за 2,5 секунди, а до 160 км/год – за 5,3 секунди.

Слід зазначити, що спочатку Джонні Болмер не планував бити рекорди. Він виїхав на трек, щоб протестувати чергове доопрацювання свого Ford GT – у моторі замінили електронний блок управління. У салоні авто було встановлено вимірювальну апаратуру і вона зафіксувала швидкість.

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