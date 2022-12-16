Случайный рекорд: 16-летний Ford развил 500 км/ч и стал самым быстрым авто в мире (видео)
Рекордный Ford GT оснащен 1900-сильным V8 твин-турбо. Тюнингованный суперкар используется владельцем в качестве повседневного авто.
В США установлен новый мировой рекорд скорости среди авто, допущенных к дорогам общего пользования. Установил его суперкар Ford GT 2006 года – он разогнался до 500,1 км/ч. Видео опубликовали на Youtube-канале полигона Johnny Bohmer Proving Ground, где осуществили рекордный заезд.
Управлял автомобилем владелец автодрома Джонни Болмер. Ford GT улучшил достижение новейшего SSC Tuatara. Весной на этом же полигоне суперкар разогнался до 474,8 км/ч. Впрочем, Tuatara остается самым быстрым серийным авто в мире.Важно
Дело в том, что этот суперкар Ford GT уже нельзя назвать серийным, хоть Джонни Болмер и использует его в качестве повседневного авто. Машину серьезно доработали: благодаря двум турбинам мощность 5,4-литрового V8 поднялась до 1900 л. с. До 100 км/ч Ford GT разгоняется за 2,5 с, а до 160 км/ч – за 5,3 с.
Примечательно, что поначалу Джонни Болмер не планировал бить рекорды. Он выехал на трек, чтобы протестировать очередную доработку своего Ford GT – в моторе заменили электронный блок управления. В салоне авто была установлена измерительная аппаратура и она зафиксировала скорость.
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