Случайный рекорд: 16-летний Ford развил 500 км/ч и стал самым быстрым авто в мире (видео)

Рекордный Ford GT оснащен 1900-сильным V8 твин-турбо. Тюнингованный суперкар используется владельцем в качестве повседневного авто.

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В США установлен новый мировой рекорд скорости среди авто, допущенных к дорогам общего пользования. Установил его суперкар Ford GT 2006 года – он разогнался до 500,1 км/ч. Видео опубликовали на Youtube-канале полигона Johnny Bohmer Proving Ground, где осуществили рекордный заезд.

[ + – ] Суперкар побил рекорд скорости во время тестового заезда Фото: скриншот / YouTube

Управлял автомобилем владелец автодрома Джонни Болмер. Ford GT улучшил достижение новейшего SSC Tuatara. Весной на этом же полигоне суперкар разогнался до 474,8 км/ч. Впрочем, Tuatara остается самым быстрым серийным авто в мире.

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Дело в том, что этот суперкар Ford GT уже нельзя назвать серийным, хоть Джонни Болмер и использует его в качестве повседневного авто. Машину серьезно доработали: благодаря двум турбинам мощность 5,4-литрового V8 поднялась до 1900 л. с. До 100 км/ч Ford GT разгоняется за 2,5 с, а до 160 км/ч – за 5,3 с.

Примечательно, что поначалу Джонни Болмер не планировал бить рекорды. Он выехал на трек, чтобы протестировать очередную доработку своего Ford GT – в моторе заменили электронный блок управления. В салоне авто была установлена измерительная аппаратура и она зафиксировала скорость.

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