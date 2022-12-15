Самый популярный и культовый внедорожник Ford появится на европейском рынке

На европейский рынок выйдет пятидверная версия Ford Bronco. Внедорожник предложат в богатых комплектациях и с двигателями мощностью 300-330 л. с.

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Новый Ford Bronco идет в Европу. Знаменитый рамный внедорожник появится в Старом свете уже весной. Об этом стало известно изданию Automotive news Europe.

В Ford давно планировали вывести Bronco на европейский рынок. Летом состоялась европейская премьера модели на автошоу в Болгарии. Быстро начать продажи внедорожника не давала популярность модели в США: культовое авто собрало свыше 200 000 заказов и завод попросту не справлялся с огромным спросом.

[ + – ] В Европу привезут пятидверную версию Bronco Фото: Ford

По данным источников Automotive news Europe, купить Ford Bronco 2023 в Германии можно будет по цене примерно от 60 000 евро. То есть, он будет заметно дороже, чем в США, где цена стартует от $32 300. Основными конкурентами модели станут Jeep Wrangler, Land Rover Defender и Ineos Grenadier.

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Впрочем, известно, что в Европу будут поставлять только богато оснащенные версии. Базовый вариант получит 12-дюймовый тачскрин, аудиосистему Bang&Olufsen и внедорожный круиз-контроль Trail Control.

[ + – ] Базовое оснащение европейской версии будет включать 12-дюймовый тачскрин Фото: Ford

Новый Ford Bronco предложат только в пятидверном исполнении – трехдверный вариант в Европу не привезут. Поначалу предложат 2,3-литровую 300-сильную турбочетверку и 2,7-литровый V6 на 330 л. с., а вот 424-сильный Ford Bronco Raptor пока под вопросом.

Bronco станет не единственной моделью Ford американского производства, которая вскоре появится в Европе. Вслед за ним последуют новые Ford Mustang и Explorer. Вполне возможно, что все эти модели появятся и в Украине.

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