Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Найпопулярніший і культовий позашляховик Ford з'явиться на європейському ринку

Новий Ford Bronco, Ford Bronco, Ford Bronco 2023, форд бронко, новий форд бронко
Фото: Ford | Ford Bronco з'явиться у Європі навесні

На європейський ринок вийде п'ятидверна версія Ford Bronco. Позашляховик запропонують у багатих комплектаціях та з двигунами потужністю 300-330 к. с.

Related video

Новий Ford Bronco йде до Європи. Знаменитий рамний позашляховик з'явиться у Старому Світі вже навесні. Про це стало відомо виданню Automotive news Europe.

Ford давно планували вивести Bronco на європейський ринок. Влітку відбулася європейська прем'єра моделі на автошоу у Болгарії. Швидко розпочати продаж позашляховика не давала популярність моделі в США: культове авто зібрало понад 200 000 замовлень і завод просто не справлявся з величезним попитом.

Новий Ford Bronco, Ford Bronco, Ford Bronco 2023, форд бронко, новий форд бронко Fullscreen
До Європи привезуть п'ятидверну версію Bronco
Фото: Ford

За даними джерел Automotive news Europe, купити Ford Bronco 2023 у Німеччині можна буде за ціною приблизно від 60 000 євро. Тобто, він буде помітно дорожчим, ніж у США, де ціна стартує від $32 300. Основними конкурентами моделі стануть Jeep Wrangler, Land Rover Defender та Ineos Grenadier.

Важливо
Opel презентував недорогий електрокросовер із запасом ходу понад 400 км (фото)
Opel презентував недорогий електрокросовер із запасом ходу понад 400 км (фото)

Втім, відомо, що в Європу поставлятимуть лише багато оснащені версії. Базовий варіант отримає 12-дюймовий тачскрин, аудіосистему Bang&Olufsen та позашляховий круїз-контроль Trail Control.

Новий Ford Bronco, Ford Bronco, Ford Bronco 2023, форд бронко, новий форд бронко Fullscreen
Базове оснащення європейської версії включатиме 12-дюймовий тачскрин
Фото: Ford

Новий Ford Bronco запропонують лише у п'ятидверному виконанні — тридверний варіант до Європи не привезуть. Спочатку запропонують 2,3-літрову 300-сильну турбочетвірку та 2,7-літровий V6 на 330 к. с., а ось 424-сильний Ford Bronco Raptor поки що під питанням.

Bronco стане не єдиною моделлю Ford американського виробництва, яка незабаром з'явиться у Європі. Слідом за ним підуть нові Ford Mustang та Explorer. Цілком можливо, що всі ці моделі з'являться і в Україні.

Раніше Фокус розповідав про найшвидший та найдорожчий Ford в історії. Суперкар випустять лімітованою серією.