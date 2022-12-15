Найпопулярніший і культовий позашляховик Ford з'явиться на європейському ринку

На європейський ринок вийде п'ятидверна версія Ford Bronco. Позашляховик запропонують у багатих комплектаціях та з двигунами потужністю 300-330 к. с.

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Новий Ford Bronco йде до Європи. Знаменитий рамний позашляховик з'явиться у Старому Світі вже навесні. Про це стало відомо виданню Automotive news Europe.

Ford давно планували вивести Bronco на європейський ринок. Влітку відбулася європейська прем'єра моделі на автошоу у Болгарії. Швидко розпочати продаж позашляховика не давала популярність моделі в США: культове авто зібрало понад 200 000 замовлень і завод просто не справлявся з величезним попитом.

[ + – ] До Європи привезуть п'ятидверну версію Bronco Фото: Ford

За даними джерел Automotive news Europe, купити Ford Bronco 2023 у Німеччині можна буде за ціною приблизно від 60 000 євро. Тобто, він буде помітно дорожчим, ніж у США, де ціна стартує від $32 300. Основними конкурентами моделі стануть Jeep Wrangler, Land Rover Defender та Ineos Grenadier.

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Втім, відомо, що в Європу поставлятимуть лише багато оснащені версії. Базовий варіант отримає 12-дюймовий тачскрин, аудіосистему Bang&Olufsen та позашляховий круїз-контроль Trail Control.

[ + – ] Базове оснащення європейської версії включатиме 12-дюймовий тачскрин Фото: Ford

Новий Ford Bronco запропонують лише у п'ятидверному виконанні — тридверний варіант до Європи не привезуть. Спочатку запропонують 2,3-літрову 300-сильну турбочетвірку та 2,7-літровий V6 на 330 к. с., а ось 424-сильний Ford Bronco Raptor поки що під питанням.

Bronco стане не єдиною моделлю Ford американського виробництва, яка незабаром з'явиться у Європі. Слідом за ним підуть нові Ford Mustang та Explorer. Цілком можливо, що всі ці моделі з'являться і в Україні.

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