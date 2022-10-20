Стартувало виробництво скандального наступника культового Land Rover Defender (фото)
Ineos Grenadier дуже нагадує старий Land Rover Defender, але вся начинка в нього сучасна. Позашляховик запропонований у вантажній і пасажирській версіях.
У Франції розпочалося виробництво Ineos Grenadier. Позашляховик, який вважають ідейним наступником першого Land Rover Defender, почнуть постачати покупцям із грудня. Про це повідомляє офіційний сайт автовиробника.
Складання налагодили на колишньому заводі Mercedes-Benz. Ціна Ineos Grenadier стартує із 49 000 фунтів стерлінгів ($54 800 за комерційну вантажну версію), а п'ятимісний пасажирський варіант обійдеться щонайменше 52 000 фунтів стерлінгів ($58 200). Рамний позашляховик буде представлять у 36 країнах світу. Пізніше лінійку поповнить пікап.
Новий Ineos Grenadier — проєкт британського мільярдера сера Джима Редкліфа. Він триманий у дусі культового Land Rover Defender першого покоління. Створення моделі супроводжувалося скандалом: у Land Rover підготували судовий позов проти Ineos, адже вирішили, що його дизайн плагіат. Але в результаті модель усе ж таки побачила світ, адже прямого копіювання зовнішності не знайшли.
Салон Ineos Grenadier вийшов дуже нестандартним і нагадує кабіну літака. Показ приладів виведено на центральний дисплей, як у Tesla Model 3. Стандартне оснащення включає крісла Recaro.Важливо
Клон Land Rover Defender пропонують із 3,0-літровими турбомоторами BMW — бензиновим на 286 к. с. і 245-сильним дизелем. Усі версії укомплектовані 8-ступінчастою автоматичною КПП і постійним повним приводом із понижувальною передачею.
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