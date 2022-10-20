Стартувало виробництво скандального наступника культового Land Rover Defender (фото)

Ineos Grenadier дуже нагадує старий Land Rover Defender, але вся начинка в нього сучасна. Позашляховик запропонований у вантажній і пасажирській версіях.

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У Франції розпочалося виробництво Ineos Grenadier. Позашляховик, який вважають ідейним наступником першого Land Rover Defender, почнуть постачати покупцям із грудня. Про це повідомляє офіційний сайт автовиробника.

[ + – ] Ціна позашляховика стартує з 54 800 доларів

Складання налагодили на колишньому заводі Mercedes-Benz. Ціна Ineos Grenadier стартує із 49 000 фунтів стерлінгів ($54 800 за комерційну вантажну версію), а п'ятимісний пасажирський варіант обійдеться щонайменше 52 000 фунтів стерлінгів ($58 200). Рамний позашляховик буде представлять у 36 країнах світу. Пізніше лінійку поповнить пікап.

Новий Ineos Grenadier — проєкт британського мільярдера сера Джима Редкліфа. Він триманий у дусі культового Land Rover Defender першого покоління. Створення моделі супроводжувалося скандалом: у Land Rover підготували судовий позов проти Ineos, адже вирішили, що його дизайн плагіат. Але в результаті модель усе ж таки побачила світ, адже прямого копіювання зовнішності не знайшли.

[ + – ] Ineos Grenadier дизайном нагадує Land Rover Defender [ + – ] Позашляховик оснащують 3,0-літровими двигунами BMW [ + – ] Салон виконаний в авіаційному стилі [ + – ] Оснащення включає крісла Recaro

Салон Ineos Grenadier вийшов дуже нестандартним і нагадує кабіну літака. Показ приладів виведено на центральний дисплей, як у Tesla Model 3. Стандартне оснащення включає крісла Recaro.

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Клон Land Rover Defender пропонують із 3,0-літровими турбомоторами BMW — бензиновим на 286 к. с. і 245-сильним дизелем. Усі версії укомплектовані 8-ступінчастою автоматичною КПП і постійним повним приводом із понижувальною передачею.

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