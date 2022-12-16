Быстрее "Формулы-1": новый британский электросуперкар показал рекордный разгон (видео)

Электрокар McMurtry Spéirling весит менее тонны и получил 1000-сильную установку. Он разгоняется до 100 км/ч всего за 1,4 секунды.

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Новейший электромобиль McMurtry Spéirling продемонстрировал свои возможности. Одноместный суперкар разгоняется быстрее, чем болиды "Формулы-1". Видео с авто опубликовали на Youtube-канале Carwow.

[ + – ] Болид разгоняется до 100 км/ч за 1,4 с, а до 160 км/ч — за 2,63 с

McMurtry Spéirling смог разогнаться до 100 км/ч за рекордные 1,4 секунды, а до 160 км/ч — всего за 2,63 с. Стандартный спринт на 400 м с места (как в драгрейсинге) занял 7,97 с. Примечательно, что управлял автомобилем не гонщик-профессинал, а журналист и автоблогер Мэтт Уотсон.

[ + – ] У автомобиля инновационная аэродинамика

Электрический суперкар McMurtry Spéirling — легкий и компактный одноместный болид, созданный командой экс-пилота "Формулы-1" Макса Чилтона. У него хорошо проработана аэродинамика — установлены обвес, диффузор и огромное антикрыло.

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Кроме того, предусмотрена система граунд-эффекта: два вентилятора высасывают воздух из-под днища авто. Прижимная сила достигает 2000 кг и по этой причине максимальная скорость относительно небольшая — 240 км/ч.

Два электромотора суммарно развивают 1000 л. с. и автомобилю весом менее тонны этого вполне достаточно. Батарея на 60 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 480 км и поддерживает быструю зарядку.

Ранее Фокус сообщал, что старый 16-летний Ford разогнался до 500 км/ч и стал самым быстрым авто в мире.