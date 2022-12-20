Тесле на зависть: студенты построили электромобиль с запасом хода 1000 км (фото)

Sunswift 7 получился очень обтекаемым и весит всего 500 кг. Электрокар оснастили не только аккумуляторной батареей, но и солнечными панелями.

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В Австралии построили электромобиль с рекордным запасом хода. Новый Sunswift 7 смог проехать 1000 км без подзарядки. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

[ + – ] Двери болида поднимаются вверх

Электромобиль Sunswift 7 не является моделью именитого автопроизводителя. Его построила группа студентов Университета Нового Южного Уэльса. Там уже не один год проектируют экспериментальные электрокары.

Sunswift 7 – обтекаемый электрический болид с поднимающимися вверх дверями как у Lamborghini. Помимо аккумуляторной батареи электричество для мотора вырабатывают еще и солнечные панели на крыше. Масса авто составляет всего 500 кг.

[ + – ] Рекорд установлен на автодроме в Сиднее

Поскольку электромобиль легкий и обтекаемый, то энергопотребление у него очень низкое – всего 3,8 кВт∙ч на 100 км. Для сравнения, у серийных электрокаров этот показатель достигает 15-20 кВт∙ч на 100 км.

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Рекордный заезд был осуществлен на автодроме в Сиднее. Электрокар Sunswift 7 за 11 часов 53 минуты преодолел 240 кругов общей протяженностью 1000 км. Без проблем не обошлось – во время заезда лопнула шина и возникли незначительные поломки батареи.

[ + – ] Авто построила группа австралийских студентов

Тем не менее рекорд установлен – его зафиксируют представители Книги рекордов Гиннеса после проверки данных измерительного оборудования.

Ранее Фокус сообщал, что старый 16-летний Ford разогнался до 500 км/ч и установил новый рекорд скорости.