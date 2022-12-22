Раскрыты новые интересные подробности и характеристики украинского электрокара ЛуАЗ (фото)

Кузов электрокара ЛуАЗ будут поставлять из Китая, но в конструкции использованы немало украинских комплектующих. Пикап получит раму и очень долговечную батарею.

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Новый электромобиль ЛуАЗ стал настоящей сенсацией в Украине, однако затем появилась информация, что у пикапа китайские корни. Точки над "і" расставил инициатор проекта Вадим Игнатов – он раскрыл подробности новой модели. Об этом сообщает Автоцентр.

[ + – ] Грузоподъемность пикапа — одна тонна

Новый пикап ЛуАЗ – украинец или китаец?

Вадим Игнатов подтвердил, что новый ЛуАЗ действительно имеет китайский кузов, ведь в Украине нет возможности его выпускать. Примечательно, что он используется многими моделями с абсолютно разной "начинкой".

[ + – ] В основе авто лежит стальная рама

К тому же, для украинского автопроизводителя в конструкцию внесли существенные изменения. Например, в основе ЛуАЗ лежит рама – ее будут производить на луцком предприятии Pragmatec, выпускающем прицепы. Грузоподъемность двухместной версии электрокара составит тонну.

[ + – ] В салоне установят сиденья украинского производства

Украинскими также будут проводка, фары и сиденья с подогревом. На следующем этапе локализации планируют наладить выпуск в нашей стране стекол, мотора и компонентов подвески.

[ + – ] Пикап можно оснастить одним или несколькими блоками батарей

Авто получит защиту днища и герметичный отсек для батареи. Сама батарея также отечественного производства – ее будет поставлять одесская компания EMGo Technology, создавшая электромотоцикл Scramper.

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Электромобиль ЛуАЗ, характеристики

Электромотор мощностью 5 кВт (6,8 л. с.) установлен на задней оси. С ним электрокар ЛуАЗ разгоняется до 50 км/ч.

[ + – ] Спереди предусмотрен багажник

Литий-железофосфатная батарея емкостью 5,4 кВтч обеспечит запас хода 70-80 км. При желании можно будет установить до четырех таких аккумуляторов, что позволит проезжать до 320 км. Зарядить батарею можно за полтора часа, а строк ее службы – 6000 циклов зарядки-разрядки или 16 лет.

Ранее Фокус сообщал, что компания "Богдан Моторс", которой принадлежит Луцкий автозавод, изучает правомерность использования бренда "ЛуАЗ".