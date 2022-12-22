Китайский Hummer превратили в карету скорой помощи для самых суровых условий (фото)

Карета скорой помощи построена на базе внедорожника Dongfeng Mengshi Retrograde 500. Она оснащена 190-сильным турбодизелем и может проехать 900 км без дозаправки.

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В Китае представлена экстремальная карета скорой помощи Dongfeng. Медицинский внедорожник будет стоить около миллиона юаней ($140 000). Об этом сообщает сайт Autohome.

[ + – ] В задней части установлен модуль из композитных материалов Фото: autohome.com.cn

Основой для кареты скорой помощи послужил Dongfeng Mengshi Retrograde 500. Внедорожник является лицензионной копией Hummer H1 и выпускается в нескольких кузовных версиях.

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За основу взяли двухдверный пикап Dongfeng Mengshi Retrograde 500. Вместо кузова ему установили модуль из композитных материалов длиной 3150 мм, шириной 2300 мм и высотой 1750 мм. Там помещаются двое носилок и два кресла для медицинских работников. В стенах оборудованы ниши для различного оборудования.

[ + – ] Внутри помещаются двое носилок Фото: autohome.com.cn

Внедорожник оснащен 4,0-литровым турбодизелем Cummins мощностью 194 л. с. и с крутящим моментом в 600 Нм. Двух топливных баков достаточно, чтобы проехать 900 км. На выбор доступны 5-ступенчатая механическая и 6-ступенчатая автоматическая КПП, а полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов.

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