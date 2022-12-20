Новый внедорожник Suzuki Jimny рассекретили незадолго до премьеры (фото)

Suzuki Jimny Long — удлиненнй пятидверный вариант популярного внедорожника. Авто получит экономичную гибридную установку.

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В индийском городе Лех сфотографировали удлиненный Suzuki Jimny Long. Новый вариант внедорожника проходит финальные тесты перед премьерой, которая состоится 11 января на автошоу в Дели. Снимки автомобиля опубликовал в Instagram пользователь yangpethalingi_23.

Новый Suzuki Jimny Long – пятидверная семейная версия компактной модели. Ее презентацию не раз откладывали – сначала из-за пандемии коронавируса, а затем – по причине глобального дефицита автомобильных микросхем. Именно в Индии наладят выпуск модели, однако уже известно, что она появится и в Европе.

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Внедорожник Suzuki Jimny Long заметили без привычного для тестовых прототипов камуфляжа. На фото можно увидеть, что задние двери у него короче, чем передние. Кроме того, появились небольшие окошки.

Автомобиль примерно на 30 см длиннее стандартного трехдверного Suzuki Jimny 2022. То есть, его длина составляет около 3,85 м, а колесная база вырастет до 2,55 м. Это сделает внедорожник просторнее (особенно на втором ряду) и увеличит его багажник.

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По предварительным данным, пятидверный Suzuki Jimny 2023 сохранит 1,5-литровый бензиновый двигатель, но его дополнят гибридной установкой от нового Suzuki Grand Vitara. Мощность увеличится до 116 л. с., а расход топлива уменьшится.

Ранее Фокус сообщал, что Suzuki Jimny получил еще одну модификацию — он стал пикапом.