General Motors показали стильный и недорогой электрокроссовер для семьи (фото)

Электрический кроссовер Buick Electra E5 отличается оригинальным дизайном и обещает быть просторным внутри. Авто оснащено 245-сильным мотором, а его запас хода составит не менее 400 км.

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Опубликованы первые официальные фото Buick Electra E5. Электрический кроссовер поступит в продажу в первой половине 2023 года. Об этом сообщает официальный сайт концерна General Motors.

Новый Buick Electra E5 будут выпускать в Шанхае, однако продавать планируют и за пределами Китая. Ранее электрокар видели на тестах в США, то есть на американском рынке модель точно появится. Ожидается, что модель будет относительно недорогой.

[ + – ] Электрокар будут выпускать в Китае Фото: General Motors

Коссовер Buick Electra E5 построен на платформе Ultium, как и большинство электрокаров концерна General Motors. По размерам он занимает нишу между моделями Envision и Enclave и обещает быть очень просторным внутри.

Габариты Buick Electra E5:

Длина – 4892 мм

Ширина – 1905 мм

Высота – 1681 мм

Колесная база – 2954 мм

[ + – ] Кроссовер получил 245-сильный мотор Фото: General Motors

Дизайн Buick Electra E5 выполнен в новом фирменном стиле марки, дебютировавшем на кроссовере Envista. У него выраженный "нос" и тоненькие светодиодные фары. Салон Buick Electra E5 не показали, но сообщили, что электрокар получит виртуальную панель приборов нового поколения.

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Электромобиль Buick получит 245-сильный мотор, а его полная масса составит 2570 кг. Запас хода пока неизвестен, но у других моделей на платформе Ultium он составляет 400-500 км.

Ранее Фокус рассказывал про новый компактный кроссовер Buick Encore GX. Его внешность выполнена в схожем стиле.