Запас ходу 730 км та 510 сил: у Китаї представили розкішного конкурента Tesla (фото)
Електричний седан марки Voyah надійде у продаж в Китаї за ціною від 46 310 до 62 100 доларів. Модель Zhuiguang запропонують у трьох варіантах.
Виробник преміальних електромобілів Voyah представив розкішний автомобіль Zhuiguang. Модель вже доступна для попереднього замовлення в Китаї від 322 900 до 432 900 юанів (від 46 310 до 62 100 доларів). Про це повідомляє сайт Yiche News.
Спереду розташовані фальшиві грати радіатора, які з'єднуються зі світлодіодними фарами, утворюючи наскрізну конструкцію. З боків у Voyah Zhuiguang стрімкі лінії, які візуально роблять електрокар спортивнішим.
Особливий дизайн колісних дисків допомагає досягти коефіцієнта аеродинамічного опору 0,225 Cd. Більш обтічним авто також роблять висувні дверні ручки.
Розміри Voyah Zhuiguang:
- Довжина – 5088 мм
- Ширина – 1970 мм
- Висота – 1505 мм
- Колісна база – 3000 мм
На багажнику Zhuiguang Voyah встановлено активне антикрило, яке забезпечує додаткову притискну силу. Воно може підніматися та опускатися автоматично.
Zhuiguang Voyah оснащений передовими технологіями. На авто встановлені 31 високопродуктивний датчик, 12 камер, 5-міліметрові радари, 12 ультразвукових радарів та два блоки високоточного позиціонування.
В інтер'єрі електрокара розмістили три дисплеї по 12,3 дюйми кожен, які об'єднані разом. Вони підтримують керування жестами, а також розпізнавання обличчя та голосу. Позаду знаходиться ще один 7-дюймовий екран керування, на якому можна налаштувати звук, обігрів, вентиляцію, навколишнє освітлення та інші функції.
Майбутніх власників порадують потужна аудіосистема із 14 динаміками, панорамний люк, функції обігріву, вентиляції та масажу для всіх сидінь, які доступні у базовій комплектації.
Zhuiguang Voyah оснащуватиметься системою повного приводу з двома електромоторами. Передній двигун має потужність 218 к.с., а задній – 292 к.с. Разом силова установка видає 510 к.с. і максимальний момент, що крутить, 730 Нм.Важливо
Максимальна швидкість електроседана становить 210 км/год. Розгін від 0 до 100 км/год займає лише 3,8 с.
Voyah запропонує модель із двома акумуляторними блоками на 86 кВтг і 109 кВтг. Максимальний запас ходу становитиме 580 км та 730 км відповідно. Надшвидка зарядка дозволить забезпечити запас ходу до 230 км. всього за 10 хвилин.
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