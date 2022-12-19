Запас ходу 730 км та 510 сил: у Китаї представили розкішного конкурента Tesla (фото)

Електричний седан марки Voyah надійде у продаж в Китаї за ціною від 46 310 до 62 100 доларів. Модель Zhuiguang запропонують у трьох варіантах.

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Виробник преміальних електромобілів Voyah представив розкішний автомобіль Zhuiguang. Модель вже доступна для попереднього замовлення в Китаї від 322 900 до 432 900 юанів (від 46 310 до 62 100 доларів). Про це повідомляє сайт Yiche News.

[ + – ] Voyah Zhuiguang отримав спортивний дизайн

Спереду розташовані фальшиві грати радіатора, які з'єднуються зі світлодіодними фарами, утворюючи наскрізну конструкцію. З боків у Voyah Zhuiguang стрімкі лінії, які візуально роблять електрокар спортивнішим.

Особливий дизайн колісних дисків допомагає досягти коефіцієнта аеродинамічного опору 0,225 Cd. Більш обтічним авто також роблять висувні дверні ручки.

[ + – ] Активне антикрило забезпечує додаткову притискну силу на високій швидкості

Розміри Voyah Zhuiguang:

Довжина – 5088 мм

Ширина – 1970 мм

Висота – 1505 мм

Колісна база – 3000 мм

На багажнику Zhuiguang Voyah встановлено активне антикрило, яке забезпечує додаткову притискну силу. Воно може підніматися та опускатися автоматично.

[ + – ] В інтер'єрі Voyah Zhuiguang розмістили три великі дисплеї

Zhuiguang Voyah оснащений передовими технологіями. На авто встановлені 31 високопродуктивний датчик, 12 камер, 5-міліметрові радари, 12 ультразвукових радарів та два блоки високоточного позиціонування.

В інтер'єрі електрокара розмістили три дисплеї по 12,3 дюйми кожен, які об'єднані разом. Вони підтримують керування жестами, а також розпізнавання обличчя та голосу. Позаду знаходиться ще один 7-дюймовий екран керування, на якому можна налаштувати звук, обігрів, вентиляцію, навколишнє освітлення та інші функції.

[ + – ] Для пасажирів передбачено окремий екран керування

Майбутніх власників порадують потужна аудіосистема із 14 динаміками, панорамний люк, функції обігріву, вентиляції та масажу для всіх сидінь, які доступні у базовій комплектації.

Zhuiguang Voyah оснащуватиметься системою повного приводу з двома електромоторами. Передній двигун має потужність 218 к.с., а задній – 292 к.с. Разом силова установка видає 510 к.с. і максимальний момент, що крутить, 730 Нм.

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Максимальна швидкість електроседана становить 210 км/год. Розгін від 0 до 100 км/год займає лише 3,8 с.

Voyah запропонує модель із двома акумуляторними блоками на 86 кВтг і 109 кВтг. Максимальний запас ходу становитиме 580 км та 730 км відповідно. Надшвидка зарядка дозволить забезпечити запас ходу до 230 км. всього за 10 хвилин.

[ + – ] Запас ходу седана становить від 580 до 730 км.

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