Ford анонсував новий електрокросовер: він стане альтернативою Kuga (фото)

Електричний кросовер Ford розробляють разом із Volkswagen. Платформу та силові установки для авто запозичать в електрокара VW ID.4.

Related video

Ford працює над новим електричним кросовером. Його представлять у 2024 році й випускатимуть на підприємстві в Кельні. Перші тизери моделі опубліковані у Twitter керівником електричної програми Ford у Європі Мартіном Сандером.

Новий електромобіль Ford стане молодшим братом моделі Mustang Mach-E. Відомо, що за розмірами він буде більшим за Ford Puma, тобто за розмірами можна порівняти з кросовером Kuga.

[ + – ] Електрокар розробляють разом із Volkswagen

Також повідомляється, що електрокросовер Ford розробляють спільно з Volkswagen і збудують на платформі МЕВ. Тобто він стане близьким родичем Volkswagen ID.4.

Судячи з тизерів, у профіль новий Ford схожий із побратимом – у нього такий же обтічний силует. Водночас передня частина має інший вигляд — можна розглянути круглі фари з тоненькими діодними ходовими вогнями.

Важливо

Найпопулярніший і культовий позашляховик Ford з'явиться на європейському ринку

Найімовірніше електрокар Ford отримає і силові установки від Volkswagen ID.4. Нагадаємо, німецький електрокросовер пропонують у версіях потужністю 150-299 к. с., яке запас ходу становить від 346 до 522 км.

Це не перший випадок співпраці концернів Ford та Volkswagen останнім часом. Раніше пікап Volkswagen Amarok другого покоління збудували на платформі нового Ford Ranger.

Також Фокус повідомляв, що Ford презентував найшвидшу та найдорожчу модель у своїй історії. Суперкар отримав 800-сильний двигун.