Ford анонсировал новый электрокроссовер: он станет альтернативой Kuga (фото)

Электрический кроссовер Ford разрабатывают совместно с Volkswagen. Платформу и силовые установки для авто позаимствуют у электрокара VW ID.4.

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Ford работает над новым электрическим кроссовером. Его представят в 2024 году и будут выпускать на предприятии в Кельне. Первые тизеры модели опубликованы в Twitter руководителем электрической программы Ford в Европе Мартином Сандером.

Новый электромобиль Ford станет младшим братом модели Mustang Mach-E. Известно, что по размерам он будет больше Ford Puma, то есть по размерам будет сопоставим с кроссовером Kuga.

[ + – ] Электрокар разрабатывают совместно с Volkswagen

Также сообщается, что электрокроссовер Ford разрабатывают совместно с Volkswagen и построят на платформе МЕВ. То есть, он станет близким родственником Volkswagen ID.4.

Судя по тизерам, в профиль новый Ford схож с собратом – у него такой же обтекаемый силуэт. В то же время, передняя часть выглядит иначе – можно разглядеть круглые фары с тоненькими диодными ходовыми огнями.

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Скорее всего, электрокар Ford получит и силовые установки от Volkswagen ID.4. Напомним, немецкий электрокроссовер предлагают в версиях мощностью 150-299 л. с., а его запас хода составляет от 346 до 522 км.

Это не первый случай сотрудничества концернов Ford и Volkswagen в последнее время. Ранее пикап Volkswagen Amarok второго поколения построили на платформе нового Ford Ranger.

Также Фокус сообщал, что Ford презентовал самую быструю и дорогую модель в своей истории. Суперкар получил 800-сильный мотор.