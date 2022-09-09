Volkswagen презентовал экстремальный электрокроссовер для серьезного бездорожья (фото)

Электрокроссоверу Volkswagen ID.4 улучшили проходимость за счет увеличения дорожного просвета и установки внедорожных шин. Мощность силовой установки выросла до 382 л. с.

На шоу электромобилей ID. Treffen в Швейцарии презентовали новый Volkswagen ID. XTREME. Концептуальный кроссовер подготовили для тяжелого бездорожья. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Volkswagen.

За основу взят серийный электрокар Volkswagen ID.4 в топовом исполнении GTX. Ему увеличили клиренс и расширили на 50 мм колесные арки, чтобы поместить огромные 18-дюймовые внедорожные шины.

[ + – ] Спереди появились дуги и защита днища Фото: Volkswagen

Кроме того, появились металлические дуги спереди и защита днища, а на крыше установили багажник и дополнительную диодную оптику. Интересно, что все новые пластиковые детали напечатали на 3D-принтере.

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Как и стандартный кроссовер Volkswagen ID.4 GTX, концепт-кар оснащен двумя моторами и полным приводом, однако мощность силовой установки увеличили с 299 до 382 л. с.

Для бездорожья доработали подвеску – увеличили ее рабочий ход. А вот аккумуляторная батарея осталась стандартной – емкостью 82 кВт∙ч.

[ + – ] Внедорожные шины потребовали расширения колесных арок Фото: Volkswagen

Пока новый Volkswagen ID. XTREME не планируют запускать в производство. Кроссовер будут демонстрировать на различных автошоу и, возможно попытается побить рекорды на бездорожье. Напомним, стандартному Volkswagen ID.4 GTX это удалось.

Ранее Фокус сообщал, что Volkswagen начал продажи недорогого седана Virtus за $16 000. Модель является преемником VW Polo Sedan.