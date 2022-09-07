Практичный собрат Polo: стартовали продажи недорогого седана Volkswagen за $16 000 (фото)
Volkswagen Virtus является преемником хорошо известного у нас Polo Sedan. У автомобиля вместительный 521-литровый багажник и широкий перечень опций.
Новый Volkswagen Virtus 2022 поступил в производство. Бюджетный седан на базе Polo будет стоить от 16 000 до 21 000 долларов. Об этом сообщает официальный сайт Volkswagen.
Volkswagen Virtus является преемником Polo Sedan, которого долгое время продавали в Украине. Авто выпускают еще с 2017 года, однако до недавнего времени оно было представлено только на южноамериканском рынке. Теперь модель обновили, а географию ее продаж существенно расширили. Для этого открыли дополнительные производственные мощности в Индии.
Virtus – это по-прежнему седан Volkswagen Polo, только с другим названием, что видно по дизайну авто. У модели 2022 года заменены бамперы, оптика и решетка радиатора. Близким родственником Virtus является новая Skoda Slavia.
Размеры Volkswagen Virtus 2022:
- Длина – 4561 мм
- Ширина – 1752 мм
- Высота – 1487 мм
- Колесная база – 2651 мм
В салоне заменили руль и обновили переднюю панель. Кроме того, новый Volkswagen Virtus в топовой версии получил виртуальную панель приборов и 10-дюймовый сенсорный дисплей. У седана большой 521-литровый багажник. Перечень опций включает бесключевой доступ, климат-контроль, вентиляцию сидений, камеру заднего вида, навигацию и беспроводную зарядку смартфонов.Важно
На выбор предложены бензиновые турбомоторы объемом 1,0 л (115 л. с.) и 1,5 л (150 л. с.). В первом случае предусмотрены 6-ступенчатая механическая или автоматическая КПП, во втором – механика или 7-ступенчатый робот DSG.
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