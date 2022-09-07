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Авто

Практичный собрат Polo: стартовали продажи недорогого седана Volkswagen за $16 000 (фото)

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Фото: Volkswagen | Volkswagen Virtus — новый седан на базе Polo

Volkswagen Virtus является преемником хорошо известного у нас Polo Sedan. У автомобиля вместительный 521-литровый багажник и широкий перечень опций.

Новый Volkswagen Virtus 2022 поступил в производство. Бюджетный седан на базе Polo будет стоить от 16 000 до 21 000 долларов. Об этом сообщает официальный сайт Volkswagen.

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В 2022 году модель прошла обновление и вышла на глобальный рынок
Фото: Volkswagen

Volkswagen Virtus является преемником Polo Sedan, которого долгое время продавали в Украине. Авто выпускают еще с 2017 года, однако до недавнего времени оно было представлено только на южноамериканском рынке. Теперь модель обновили, а географию ее продаж существенно расширили. Для этого открыли дополнительные производственные мощности в Индии.

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В салоне заменили руль и установили большой 10-дюймовый тачскрин
Фото: Volkswagen

Virtus – это по-прежнему седан Volkswagen Polo, только с другим названием, что видно по дизайну авто. У модели 2022 года заменены бамперы, оптика и решетка радиатора. Близким родственником Virtus является новая Skoda Slavia.

Новый Volkswagen Polo Sedan, Volkswagen Polo Sedan, седан Volkswagen Polo, Volkswagen Virtus 2022, Volkswagen Virtus
Объем багажника составляет 521 л
Фото: Volkswagen

Размеры Volkswagen Virtus 2022:

  • Длина – 4561 мм
  • Ширина – 1752 мм
  • Высота – 1487 мм
  • Колесная база – 2651 мм
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Седан вывели на глобальный рынок
Фото: Volkswagen

В салоне заменили руль и обновили переднюю панель. Кроме того, новый Volkswagen Virtus в топовой версии получил виртуальную панель приборов и 10-дюймовый сенсорный дисплей. У седана большой 521-литровый багажник. Перечень опций включает бесключевой доступ, климат-контроль, вентиляцию сидений, камеру заднего вида, навигацию и беспроводную зарядку смартфонов.

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На выбор предложены бензиновые турбомоторы объемом 1,0 л (115 л. с.) и 1,5 л (150 л. с.). В первом случае предусмотрены 6-ступенчатая механическая или автоматическая КПП, во втором – механика или 7-ступенчатый робот DSG.

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