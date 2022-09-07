Практичний побратим Polo: стартував продаж недорогого седана Volkswagen за $16 000 (фото)
Volkswagen Virtus є наступником добре відомого в нас Polo Sedan. В автомобіля місткий 521-літровий багажник та широкий перелік опцій.
Новий Volkswagen Virtus 2022 надійшов у виробництво. Бюджетний седан на базі Polo коштуватиме від 16 000 до 21 000 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт Volkswagen.
Volkswagen Virtus є наступником Polo Sedan, якого тривалий час продавали в Україні. Авто випускають ще з 2017 року, але донедавна його представили тільки на американському ринку. Тепер модель оновили, а географію її продаж істотно розширили. Для цього відкрили додаткові виробничі потужності в Індії.
Virtus — це, як і раніше, седан Volkswagen Polo, тільки з іншою назвою, що видно за дизайном авто. В моделі 2022 замінено бампери, оптику і решітку радіатора. Близьким родичем Virtus є нова Skoda Slavia.
Розміри Volkswagen Virtus 2022:
- Довжина — 4561 мм
- Ширина — 1752 мм
- Висота — 1487 мм
- Колісна база — 2651 мм
У салоні замінили кермо та оновили передню панель. Крім того, новий Volkswagen Virtus у топовій версії отримав віртуальну панель приладів та 10-дюймовий сенсорний дисплей. У седана великий 521-літровий багажник. Перелік опцій включає доступ без ключа, клімат-контроль, вентиляцію сидінь, камеру заднього виду, навігацію та бездротову зарядку смартфонів.Важливо
На вибір запропоновані бензинові турбомотори об'ємом 1,0 л (115 к. с.) та 1,5 л (150 к. с.). У першому випадку передбачено 6-ступінчасту механічну або автоматичну КПП, у другому — механіку або 7-ступінчастий робот DSG.
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