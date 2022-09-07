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Практичний побратим Polo: стартував продаж недорогого седана Volkswagen за $16 000 (фото)

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Фото: Volkswagen | Volkswagen Virtus – новий седан на базі Polo

Volkswagen Virtus є наступником добре відомого в нас Polo Sedan. В автомобіля місткий 521-літровий багажник та широкий перелік опцій.

Новий Volkswagen Virtus 2022 надійшов у виробництво. Бюджетний седан на базі Polo коштуватиме від 16 000 до 21 000 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт Volkswagen.

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У 2022 році модель пройшла оновлення та вийшла на глобальний ринок
Фото: Volkswagen

Volkswagen Virtus є наступником Polo Sedan, якого тривалий час продавали в Україні. Авто випускають ще з 2017 року, але донедавна його представили тільки на американському ринку. Тепер модель оновили, а географію її продаж істотно розширили. Для цього відкрили додаткові виробничі потужності в Індії.

Новий Volkswagen Polo Sedan, Volkswagen Polo Sedan, седан Volkswagen Polo, Volkswagen Virtus 2022, Volkswagen Virtus
У салоні замінили кермо і встановили великий 10-дюймовий тачскрин
Фото: Volkswagen

Virtus — це, як і раніше, седан Volkswagen Polo, тільки з іншою назвою, що видно за дизайном авто. В моделі 2022 замінено бампери, оптику і решітку радіатора. Близьким родичем Virtus є нова Skoda Slavia.

Новий Volkswagen Polo Sedan, Volkswagen Polo Sedan, седан Volkswagen Polo, Volkswagen Virtus 2022, Volkswagen Virtus
Об'єм багажника складає 521 л
Фото: Volkswagen

Розміри Volkswagen Virtus 2022:

  • Довжина — 4561 мм
  • Ширина — 1752 мм
  • Висота — 1487 мм
  • Колісна база — 2651 мм
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Седан вивели на світовий ринок
Фото: Volkswagen

У салоні замінили кермо та оновили передню панель. Крім того, новий Volkswagen Virtus у топовій версії отримав віртуальну панель приладів та 10-дюймовий сенсорний дисплей. У седана великий 521-літровий багажник. Перелік опцій включає доступ без ключа, клімат-контроль, вентиляцію сидінь, камеру заднього виду, навігацію та бездротову зарядку смартфонів.

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На вибір запропоновані бензинові турбомотори об'ємом 1,0 л (115 к. с.) та 1,5 л (150 к. с.). У першому випадку передбачено 6-ступінчасту механічну або автоматичну КПП, у другому — механіку або 7-ступінчастий робот DSG.

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