Новий недорогий кросовер Volkswagen розсекретили до прем'єри (фото)

Бюджетний кросовер Volkswagen Taos проходить тести та готується до оновлення. Йому змінять зовнішність та покращать салон, а ось технічна начинка залишиться без змін.

У Німеччині під час випробувань помітили новий Volkswagen Taos. Недорогий компактний кросовер незабаром пройде фейсліфтинг і у 2023 році надійде у продаж за ціною приблизно від $24 000. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Компактний кросовер Volkswagen Taos 2023 під час тестів прикрили мінімальним камуфляжем, тому його дизайн можна розгледіти. Оновлена модель відрізняється зміненими фарами, ліхтарями та решіткою радіатора. Крім того, у передньому бампері збільшений повітрозабірник.

[ + – ] Оновлений кросовер надійде у продаж із 2023 року Фото: carscoops.com

Салон Volkswagen Taos не показали, але відомо, що зміни будуть незначними. Кросоверу збільшать у розмірах екрани віртуальної панелі приладів та мультимейдійної системи, а також покращать обробку.

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У Німеччині зняли китайський варіант кросовера, який називається Tharu. Від глобальної моделі він відрізняється лише комплектацією та двигунами. Близьким родичем VW Taos/Tharu є Skoda Karoq, і він нещодавно вже пройшов оновлення.

[ + – ] Позаду оновлено ліхтарі кросовера Фото: carscoops.com

Стандартний кросовер Volkswagen Taos у США комплектують 1,5-літровим 160-сильним турбомотором, а східноєвропейська версія отримала 1,4-літрову турбочетвірку на 150 л. с. Китайський Volkswagen Tharu також запропонований у 1,4-літровій версії, а також доступний з 2,0-літровим турбодвигуном потужністю 190 л. с. і з 136-сильною електричною установкою.

Раніше Фокус повідомляв, що Volkswagen показав великий кросовер, який стане недорогою альтернативою Touareg.