Новый недорогой кроссовер Volkswagen рассекретили до премьеры (фото)

Бюджетный кроссовер Volkswagen Taos проходит тесты и готовится к обновлению. Ему изменят внешность и улучшат салон, а вот техническая начинка останется без изменений.

В Германии во время испытаний заметили новый Volkswagen Taos. Недорогой компактный кроссовер вскоре пройдет фейслифтинг и в 2023 году поступит в продажу по цене примерно от $24 000. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Компактный кроссовер Volkswagen Taos 2023 во время тестов прикрыли минимальным камуфляжем, поэтому его дизайн можно рассмотреть. Обновленная модель отличается измененными фарами, фонарями и решеткой радиатора. Кроме того, в переднем бампере увеличен воздухозаборник.

[ + – ] Обновленный кроссовер поступит в продажу с 2023 года Фото: carscoops.com

Салон Volkswagen Taos не показали, но известно, что внутри изменения будут незначительными. Кроссоверу увеличат в размерах экраны виртуальной панели приборов и мультимейдийной системы, а также улучшат отделку.

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В Германии засняли китайский вариант кроссовера, который называется Tharu. От глобальной модели он отличается только комплектацией и двигателями. Близким родственником VW Taos/Tharu является Skoda Karoq и он недавно уже прошел обновление.

[ + – ] Сзади обновлены фонари кроссовера Фото: carscoops.com

Стандартный кроссовер Volkswagen Taos в США комплектуют 1,5-литровым 160-сильным турбомотором, а восточноевропейская версия получила 1,4-литровую турбочетверку на 150 л. с. Китайский Volkswagen Tharu также предложен в 1,4-литровой версии, а еще доступен с 2,0-литровым турбодвигателем мощностью 190 л. с. и со 136-сильной электрической установкой.

Ранее Фокус сообщал, что Volkswagen показал большой кроссовер, который станет недорогой альтернативой Touareg.