Volkswagen презентував екстремальний електрокросовер для серйозного бездоріжжя (фото)

Електрокросоверу Volkswagen ID.4 покращили прохідність за рахунок збільшення дорожнього просвіту та встановлення позашляхових шин. Потужність силової установки зросла до 382 к. с.

На шоу електромобілів ID. Treffen у Швейцарії презентували новий Volkswagen ID. XTREME. Концептуальний кросовер підготували для тяжкого бездоріжжя. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Volkswagen.

За основу взято серійний електрокар Volkswagen ID.4 у топовому виконанні GTX. Йому збільшили кліренс та розширили на 50 мм колісні арки, щоб помістити величезні 18-дюймові позашляхові шини.

[ + – ] Спереду з'явилися дуги та захист днища. Фото: Volkswagen

Крім того, з'явилися металеві дуги спереду та захист днища, а на даху встановили багажник та додаткову діодну оптику. Цікаво, що нові пластикові деталі надрукували на 3D-принтері.

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Як і стандартний кросовер Volkswagen ID.4 GTX, концепт-кар оснащений двома моторами та повним приводом, проте потужність силової установки збільшили з 299 до 382 к. с.

Для бездоріжжя допрацювали підвіску – збільшили її робочий хід. А ось акумуляторна батарея залишилася стандартною – ємністю 82 кВт∙год.

[ + – ] Позашляхові шини зажадали розширення колісних арок Фото: Volkswagen

Поки що новий Volkswagen ID. XTREME не планують запускати у виробництво. Кросовер демонструватимуть на різних автошоу і, можливо, спробує побити рекорди на бездоріжжі. Нагадаємо, стандартному Volkswagen ID.4 GTX це вдалося.

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