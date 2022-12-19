У Китаї презентували великий сімейний електрокросовер за $15 750 (фото)
Livan RL9 досягає 4,8 метрів у довжину та запропонований у версіях на 7 та 8 місць. Топовий варіант кросовера має запас ходу 470 км.
Китайська компанія Livan показала недорогий електрокросовер RL9. Він надходить у продаж за ціною від 109 900 до 129 900 юанів ($15 750 – 18 600). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Бренд Livan раніше був відомий як Lifan та його моделі продавалися в Україні. Нещодавно його назву змінили. Електромобіль Livan RL9 розроблений спільно з Geely і є електричною версією моделі Haoyue.
Кросовер досягає 4845 мм у довжину при колісній базі 2825 мм. Він має рельєфний дизайн з високим капотом і розширеними крилами.
На вибір пропонують версії на 6 та 7 місць, а об'єм багажника зі складеними сидіннями сягає 2360 л. На передній панелі встановлені 12,3-дюймові віртуальна панель приладів та сенсорний дисплей мультимедіа.
Комплектація Livan RL9 включає проекцію на лобове скло, панорамний дах, електропривід дверей багажника та бездротову зарядку для смартфонів.Важливо
Новий Livan RL9 оснащений 204-сильним мотором на передній осі та розвиває 163 км/год. На вибір запропоновані батареї ємністю 52,56 та 66,57 кВт∙год: запас ходу становить 380 та 470 км.
Низька вартість електрокара обумовлена тим, що батарею можна не купувати, а взяти в лізинг. Купуючи її ціна становить від 8600 до 10 000 доларів. Також батарея виконана швидкознімною та замінити її можна за хвилину – це альтернатива тривалій зарядці.
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