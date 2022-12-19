У Китаї презентували великий сімейний електрокросовер за $15 750 (фото)

Livan RL9 досягає 4,8 метрів у довжину та запропонований у версіях на 7 та 8 місць. Топовий варіант кросовера має запас ходу 470 км.

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Китайська компанія Livan показала недорогий електрокросовер RL9. Він надходить у продаж за ціною від 109 900 до 129 900 юанів ($15 750 – 18 600). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

[ + – ] Кросовер досягає 4,8 метрів у довжину

Бренд Livan раніше був відомий як Lifan та його моделі продавалися в Україні. Нещодавно його назву змінили. Електромобіль Livan RL9 розроблений спільно з Geely і є електричною версією моделі Haoyue.

Кросовер досягає 4845 мм у довжину при колісній базі 2825 мм. Він має рельєфний дизайн з високим капотом і розширеними крилами.

[ + – ] Запас ходу електрокара може досягати 470 км.

На вибір пропонують версії на 6 та 7 місць, а об'єм багажника зі складеними сидіннями сягає 2360 л. На передній панелі встановлені 12,3-дюймові віртуальна панель приладів та сенсорний дисплей мультимедіа.

[ + – ] На передній панелі встановлено два 12,3-дюймові дисплеї

Комплектація Livan RL9 включає проекцію на лобове скло, панорамний дах, електропривід дверей багажника та бездротову зарядку для смартфонів.

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Новий Livan RL9 оснащений 204-сильним мотором на передній осі та розвиває 163 км/год. На вибір запропоновані батареї ємністю 52,56 та 66,57 кВт∙год: запас ходу становить 380 та 470 км.

[ + – ] Зі складеними задніми сидіннями об'єм багажника становить 2360 л.

Низька вартість електрокара обумовлена тим, що батарею можна не купувати, а взяти в лізинг. Купуючи її ціна становить від 8600 до 10 000 доларів. Також батарея виконана швидкознімною та замінити її можна за хвилину – це альтернатива тривалій зарядці.

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