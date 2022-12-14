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Авто

Сім місць та ціна $18 300: представлений найбільший кросовер Geely (фото)

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Фото: CarNewsChina | Кросовер отримав величезну решітку радіатора

Недорогий Geely Haoyue L відрізняється агресивним дизайном та дуже багатою комплектацією. Кросовер оснащений 2,0-літровим турбомотором виробництва Volvo.

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У Китаї презентували новий Geely Haoyue L. Сімейний кросовер уже надійшов у продаж за ціною від 127 900 до 147 900 юанів ($18 300 — 21 200), а 2023 року має розпочатися його експорт. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

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Ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова
Фото: CarNewsChina

Geely Haoyue L 2023 виглядає набагато агресивніше за попередника, а в його дизайні переважають грані. Автомобіль має величезну "пащу" решітки радіатора, вузькі світлодіодні фари і мускулисті розширені крила. Китайський кросовер дещо більший за попередника.

Габарити Geely Haoyue L 2023:

  • Довжина – 4860 мм
  • Ширина – 1910 мм
  • Висота – 1770 мм
  • Колісна база – 2825 мм
Geely Haoyue L 2023, Geely Haoyue L, новий Geely Haoyue L, кросовер Geely, Geely Haoyue Fullscreen
Кросовер отримав віртуальну панель приладів
Фото: CarNewsChina

Салон Geely Haoyue L став сучаснішим. Кросовер отримав віртуальну панель приладів та великий 12,3-дюймовий сенсорний дисплей мультимедіа. Передні сидіння обшиті штучною шкірою та розділені високим центральним тунелем. Відтепер модель запропонована виключно у семимісному виконанні.

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Сидіння обшиті штучною шкірою
Фото: CarNewsChina

Базова комплектація Geely Haoyue L суттєво розширена і включає 18-дюймові диски, клімат-контроль, круїз-контроль, камеру та парктронік. Топова версія додає датчики дощу та світла, панорамний дах, камери кругового огляду, електроприводи крісел та двері багажника, підігрів та вентиляцію передніх сидінь.

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Також у найдорожчому варіанті є системи автоматичного гальмування, контролю розмітки та "сліпих" зон. Серед опцій з'явилася система напівавтономного водіння.

Geely Haoyue L 2023, Geely Haoyue L, новий Geely Haoyue L, кросовер Geely, Geely Haoyue Fullscreen
Модель доступна лише у семимісній версії
Фото: CarNewsChina

Кросовер Geely Haoyue L оснащений 2,0-літровим 218-сильним турбомотором виробництва Volvo та 7-ступінчастою КПП з двома зчепленнями. Він розганяється до 100 км/год за 7,9 с. Привід в авто лише передній.

Раніше Фокус розповідав, що Geely показали недорогий та стильний електрокар за $5700.