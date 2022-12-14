Сім місць та ціна $18 300: представлений найбільший кросовер Geely (фото)

Недорогий Geely Haoyue L відрізняється агресивним дизайном та дуже багатою комплектацією. Кросовер оснащений 2,0-літровим турбомотором виробництва Volvo.

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У Китаї презентували новий Geely Haoyue L. Сімейний кросовер уже надійшов у продаж за ціною від 127 900 до 147 900 юанів ($18 300 — 21 200), а 2023 року має розпочатися його експорт. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

[ + – ] Ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова Фото: CarNewsChina

Geely Haoyue L 2023 виглядає набагато агресивніше за попередника, а в його дизайні переважають грані. Автомобіль має величезну "пащу" решітки радіатора, вузькі світлодіодні фари і мускулисті розширені крила. Китайський кросовер дещо більший за попередника.

Габарити Geely Haoyue L 2023:

Довжина – 4860 мм

Ширина – 1910 мм

Висота – 1770 мм

Колісна база – 2825 мм

[ + – ] Кросовер отримав віртуальну панель приладів Фото: CarNewsChina

Салон Geely Haoyue L став сучаснішим. Кросовер отримав віртуальну панель приладів та великий 12,3-дюймовий сенсорний дисплей мультимедіа. Передні сидіння обшиті штучною шкірою та розділені високим центральним тунелем. Відтепер модель запропонована виключно у семимісному виконанні.

[ + – ] Сидіння обшиті штучною шкірою Фото: CarNewsChina

Базова комплектація Geely Haoyue L суттєво розширена і включає 18-дюймові диски, клімат-контроль, круїз-контроль, камеру та парктронік. Топова версія додає датчики дощу та світла, панорамний дах, камери кругового огляду, електроприводи крісел та двері багажника, підігрів та вентиляцію передніх сидінь.

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Також у найдорожчому варіанті є системи автоматичного гальмування, контролю розмітки та "сліпих" зон. Серед опцій з'явилася система напівавтономного водіння.

[ + – ] Модель доступна лише у семимісній версії Фото: CarNewsChina

Кросовер Geely Haoyue L оснащений 2,0-літровим 218-сильним турбомотором виробництва Volvo та 7-ступінчастою КПП з двома зчепленнями. Він розганяється до 100 км/год за 7,9 с. Привід в авто лише передній.

Раніше Фокус розповідав, що Geely показали недорогий та стильний електрокар за $5700.