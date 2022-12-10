Повернення бюджетного бестселера: представлено новий Chevrolet Aveo 2023 (фото)

Новий Chevrolet Aveo став соліднішим на вигляд, а його комплектація розширена. Першим дебютував хетчбек, а згодом лінійку моделі поповнить седан.

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Опубліковано перші фото Chevrolet Aveo четвертого покоління. Відроджений бюджетний хетчбек В-класу надійде у продаж у першій половині 2023 року, а згодом до нього приєднається седан. Про це повідомляє офіційний сайт концерну General Motors.

[ + – ] У хетчбека вигнута віконна лінія та спойлер на даху Фото: General Motors

Спочатку новий Chevrolet Aveo 2023 з'явиться в Мексиці, а пізніше його запропонують у низці інших країн Америки, Азії та, можливо, Європи. Вартість хетчбека становитиме приблизно від $14 000. Модель розробляли спільно з китайським підрозділом General Motors і в Піднебесній вона продаватиметься під брендом Wuling.

[ + – ] Новий Chevrolet Aveo оснастять 1,5-літровим двигуном Фото: General Motors

Саме в дусі сучасних моделей Wuling виконаний дизайн передньої частини авто: прямокутна решітка радіатора поєднується з великими розкосими фарами. У хетчбека вигнута віконна лінія, а заднє скло прикрите спойлером.

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Салон Chevrolet Aveo не показали, але розкрили деталі комплектації авто. Базова версія отримає сенсорний дисплей мультимедіа, ABS, 6 подушок безпеки, діодні ходові вогні, клімат-контроль та парктронік.

[ + – ] Пізніше до хетчбека приєднається седан Chevrolet Aveo Фото: CarNewsChina

Спочатку Chevrolet Aveo 2023 оснастять 1,5-літровим бензиновим двигуном на 110 к. с., але пізніше може з'явитися 147-сильна його версія з турбонаддувом. На вибір запропонують 5-ступінчасту механічну та 6-ступінчасту автоматичну КПП.

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