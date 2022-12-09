В інтернет випадково потрапили зображення нового Chevrolet Corvette 2023 (фото)
Chevrolet Corvette E-Ray стане першою версією моделі з гібридною установкою та повним приводом. Спорткар оснастять 6,2-літровим V8 та двома електромоторами.
З'явилися перші зображення нового Chevrolet Corvette E-Ray. Спорткар випадково розсекретили в конфігураторі на офіційному сайті марки, але потім рендер швидко прибрали. Про це повідомляє сайт Corvette Blogger.
Новий Chevrolet Corvette E-Ray презентують у першій половині 2023 року і він стане першою в історії версією моделі з гібридною установкою та повним приводом. Очікується, що спорткар збереже 6,2-літровий 490-сильний V8, але також отримає два електродвигуни на передній осі. Сумарна потужність становитиме близько 600 к. с.
Також відомо, що розробники наголошують на керованості авто. E-Ray стане наступником Chevrolet Corvette Grand Sport, тобто отримає переналаштоване кермо та підвіску.
На зображеннях видно, що кузов для E-Ray запозичили у зарядженого Chevrolet Corvette Z06. У купе розширені крила та агресивний дизайн передньої частини, а ззаду встановлений спойлер.Важливо
Також авто отримає спеціальні колісні диски з карбону, а палітру кольорів кузова розширять. Відсутність зарядного гнізда на кузові дає зрозуміти, що спорткар буде звичайним гібридом, а не заряджається.
Салон Chevrolet Corvette не зазнав змін. Єдина новація — перемикач управління рекуперативним гальмуванням.
Раніше Фокус повідомляв, що General Motors планують виділити в Corvette в окремий бренд і випускати під цією маркою електромобілі.