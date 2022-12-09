В интернет случайно попали изображения нового Chevrolet Corvette 2023 (фото)

Chevrolet Corvette E-Ray станет первой версией модели с гибридной установкой и полным приводом. Спорткар оснастят 6,2-литровым V8 и двумя электромоторами.

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Появились первые изображения нового Chevrolet Corvette E-Ray. Спорткар случайно рассекретили в конфигураторе на официальном сайте марки, но затем рендеры быстро убрали. Об этом сообщает сайт Corvette Blogger.

[ + – ] Авто получило кузов от заряженного Corvette Z06

Новый Chevrolet Corvette E-Ray презентуют в первой половине 2023 года и он станет первой в истории версией модели с гибридной установкой и полным приводом. Ожидается, что спорткар сохранит 6,2-литровый 490-сильный V8, но также получит два электромотора на передней оси. Суммарная мощность составит около 600 л. с.

Также известно, что разработчики сделают упор на управляемости авто. E-Ray станет преемником Chevrolet Corvette Grand Sport, то есть получит перенастроенные рулевое управление и подвеску.

[ + – ] Сзади установлен заостренный спойлер

На изображениях видно, что кузов для E-Ray позаимствовали у заряженного Chevrolet Corvette Z06. У купе расширены крылья и агрессивный дизайн передней части, а сзади установлен спойлер.

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Также авто получит особые колесные диски из карбона, а палитру цветов кузова расширят. Отсутствие зарядного гнезда на кузове дает понять, что спорткар будет обычным гибридом, а не подзаряжаемым.

[ + – ] В салоне появился переключатель работы системы рекуперативного торможения

Салон Chevrolet Corvette не претерпел изменений. Единственное новшество – переключатель управления рекуперативным торможением.

Ранее Фокус сообщал, что в General Motors планируют выделить в Corvette в отдельный бренд и выпускать под этой маркой электромобили.