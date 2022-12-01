Большие перемены: Corvette станет отдельной маркой и будет выпускать электромобили

Семейство Corvette в скором времени пополнят электрические кроссовер и седан, а купе и кабриолет получат гибридные версии мощностью свыше 850 л. с.

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Культовый Chevrolet Corvette ждут большие перемены. В скором времени его выделят в отдельную линейку моделей. Об этом стало известно американскому изданию Car and Driver.

Источники в техническом центре концерна General Motors сообщают, что Corvette станет отдельной маркой до 2025 года и уже готовятся модели нового семейства. Они будут дороже и роскошнее большинства Chevrolet и именно это побудило выделить их в отдельный бренд.

Мало того, новые Corvette будут электрическими. В частности, ожидаются четырехдверный седан-купе по типу Porsche Taycan и электрокроссовер, который станет конкурентом Ford Mustang Mach-E. Последнего – показали на рендере.

[ + – ] Классический Chevrolet Corvette получит гибридные версии мщностью свыше 850 л. с. Фото: General Motors

Электромобили Corvette построят на платформе Ultium, как и большинство "зеленых" моделей General Motors — таких, как флагманский Cadillac Celestiq. Она рассчитана на силовые установки мощностью до 1000 л. с. и поддерживает быструю 800-вольтную зарядку. Известно, что электрокары получат 2-ступенчатую КПП, систему векторизации тяги и управляемые задние колеса.

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Что касается классических купе и кабриолета Corvette C8 Stingray, то первое время они сохранят бензиновые V8. Впрочем, в скором времени должны появиться гибридные версии и мощность некоторых из них превысит 850 л. с. Впрочем, электрический Corvette все же появится – ранее его даже анонсировал Джо Байден.

Ранее Фокус сообщал, что Chevrolet готовят недорогого конкурента Tesla Model 3. Электрокар появится в 2025 году и также будет построен на платформе Ultium.