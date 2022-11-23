Chevrolet готовят недорогого конкурента Tesla Model 3: подробности и фото

Доступный электрический седан Chevrolet поступит в продажу с 2025 года. Запас хода электрокара составит не менее 400 км.

Related video

В Шанхае на шоу GM Tech Day презентовали новый Chevrolet FNR-XE. Концепт-кар является предвестником недорогого электрического седана D-класса. Об этом сообщает сайт Autohome.

[ + – ] Седан поступит в продажу с 2025 года Фото: General Motors

Электромобиль Chevrolet FNR-XE по размерам сопоставим с Tesla Model 3. В дизайне седана преобладают грани. У авто расширенные крылья и большие углы наклона передних и задних стоек крыши. Тоненькие светодиодные фары и фонари соединены светящимися полосами.

[ + – ] В салоне концепт-кара установлен руль-штурвал Фото: autohome.com.cn

В интерьере обращают на себя внимание руль-штурвал и большой дисплей на всю ширину передней панели. На первом ряду установлены спортивные кресла. Впрочем, салон серийной модели будет гораздо сдержаннее.

Важно

Цена $10 000 и большой багажник: стартовали продажи преемника Chevrolet Lacetti (фото)

Серийный Chevrolet FNR-XE презентуют в 2024 году, а его продажи стартуют в 2025-м. Известно, что модель будет относительно доступной, а построят ее на платформе Ultium, как и большинство электрокаров от General Motors.

[ + – ] Запас хода электромобиля составит не менее 400 км Фото: General Motors

Ожидается, что электромобиль получит мотор мощностью 210 л. с. от недорогого кроссовера Chevrolet Equinox либо 245-сильную установку от Buick Electra E5. Запас хода у электрокаров на архитектуре Ultium составляет около 400-500 км и у седана он не должен быть меньше.

Ранее Фокус сообщал, что на платформе Ultium также построят первый электрокроссовер Honda.

Также мы писали, что General Motors готовят бюджетный городской электрокар по цене Логана.