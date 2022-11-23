Chevrolet готують недорогого конкурента Tesla Model 3: подробиці та фото

Доступний електричний седан Chevrolet надійде у продаж із 2025 року. Запас ходу електрокара становитиме щонайменше 400 км.

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У Шанхаї на шоу GM Tech Day презентували новий Chevrolet FNR-XE. Концепт-кар є провісником недорогого електричного седана D-класу. Про це повідомляє сайт Autohome.

[ + – ] Седан надійде у продаж із 2025 року Фото: General Motors

Електромобіль Chevrolet FNR-XE за розмірами можна порівняти з Tesla Model 3. У дизайні седана переважають грані. В авто розширені крила та великі кути нахилу передніх і задніх стійок даху. Тоненькі світлодіодні фари та ліхтарі з'єднані смугами, що світяться.

[ + – ] У салоні концепт-кара встановлений кермо-штурвал Фото: autohome.com.cn

В інтер'єрі привертають увагу кермо-штурвал і великий екран на всю ширину передньої панелі. У першому ряду встановлені спортивні крісла. Втім, салон серійної моделі буде набагато стриманішим.

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Серійний Chevrolet FNR-XE презентують у 2024 році, а його продажі стартують у 2025-му. Відомо, що модель буде відносно доступною, а збудують її на платформі Ultium, як і більшість електрокарів від General Motors.

[ + – ] Запас ходу електромобіля складе щонайменше 400 км Фото: General Motors

Очікується, що електромобіль отримає двигун потужністю 210 к. с. від недорогого кросовера Chevrolet Equinox або 245-сильну установку від Buick Electra E5. Запас ходу в електрокарів на архітектурі Ultium становить приблизно 400-500 км і в седана він не повинен бути меншим.

Раніше Фокус повідомляв, що на платформі Ultium також збудують перший електрокросовер Honda.

Також ми писали, що General Motors готують бюджетний міський електрокар за ціною Логана.