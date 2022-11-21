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Авто

General Motors готують стильний та недорогий електромобіль за ціною Логана (фото)

Новий Wuling Bingo, Wuling Bingo, електромобіль Wuling, Wuling Bingo 2023, китайський електромобіль
Фото: CarNewsChina | Wuling Bingo відрізняється елегантним дизайном

Новий Wuling Bingo за розмірами можна порівняти з Volkswagen Polo і Ford Fiesta. Бюджетний електромобіль запропонують у двох варіантах за потужністю та оснастять великою батареєю.

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В інтернет потрапили перші фото Wuling Bingo. Електричний хетчбек В-класу презентують на початку 2023 року і продаватимуть за ціною Renault Logan — за 11 200 – 16 800 доларів. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Електромобіль Wuling Bingo — розробка General Motors, адже саме цьому концерну належить бренд. Випускатимуть авто в Китаї, проте не виключено, що його продаватимуть і в інших країнах, адже інші моделі Wuling вже почали експортувати.

Новий Wuling Bingo 2023 відрізняється елегантним дизайном з плавними обводами та краплеподібними фарами та ліхтарями. На дверях багажника встановлено відразу два спойлери. За розмірами авто можна порівняти з Volkswagen Polo і Ford Fiesta.

Новий Wuling Bingo, Wuling Bingo, електромобіль Wuling, Wuling Bingo 2023, китайський електромобіль Fullscreen
На дверях багажника встановлені два спойлери
Фото: CarNewsChina

Розміри Wuling Bingo 2023:

  • Довжина – 3950 мм
  • Ширина – 1708 мм
  • Висота – 1580 мм
  • Колісна база – 2560 мм

Салон Wuling Bingo ще не розсекречено. На фото видно, що спереду встановлені сидіння з інтегрованими підголівниками. Очевидно, хетчбек отримає віртуальну панель приладів і сенсорний дисплей.

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В інтернет потрапили перші фото нового електрокросовера від General Motors
В інтернет потрапили перші фото нового електрокросовера від General Motors

Китайський електромобіль отримає двигуни потужністю 41 та 68 к. с., а його максимальна швидкість буде обмежена на позначці 100 км/год. Запас ходу поки не розкривають, але відомо, що маса компактного авто занадто велика — 2075 кг. Це означає, що електрокар отримає важку та дуже містку батарею.

Раніше Фокус розповідав, що Wuling готує недорогий сімейний універсал з економічною гібридною установкою.

Також ми писали, що у лінійці Wuling з'являться вантажні електромобілі за $4000.