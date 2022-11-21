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Авто

General Motors готовят стильный и недорогой электромобиль по цене Логана (фото)

Новый Wuling Bingo, Wuling Bingo, электромобиль Wuling, Wuling Bingo 2023, китайский электромобиль
Фото: CarNewsChina | Wuling Bingo отличается элегантным дизайном

Новый Wuling Bingo по размерам сопоставим с Volkswagen Polo и Ford Fiesta. Бюджетный электромобиль предложат в двух вариантах по мощности и оснастят большой батареей.

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В интернет попали первые фото Wuling Bingo. Электрический хэтчбек В-класса презентуют в начале 2023 года и будут продавать по цене Renault Logan – за 11 200 – 16 800 долларов. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Электромобиль Wuling Bingo – разработка General Motors, ведь именно этому концерну принадлежит бренд. Выпускать авто будут в Китае, однако не исключено, что его будут продавать и в других странах, ведь другие модели Wuling уже начали экспортировать.

Новый Wuling Bingo 2023 отличается элегантным дизайном с плавными обводами и каплевидными фарами и фонарями. На двери багажника установлены сразу два спойлера. По размерам авто сопоставимо с Volkswagen Polo и Ford Fiesta.

Новый Wuling Bingo, Wuling Bingo, электромобиль Wuling, Wuling Bingo 2023, китайский электромобиль Fullscreen
На двери багажника установлены два спойлера
Фото: CarNewsChina

Размеры Wuling Bingo 2023:

  • Длина – 3950 мм
  • Ширина – 1708 мм
  • Высота – 1580 мм
  • Колесная база – 2560 мм

Салон Wuling Bingo еще не рассекречен. На фото видно, что спереди установлены сиденья с интегрированными подголовниками. Очевидно хэтчбек получит виртуальную панель приборов и сенсорный дисплей.

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Китайский электромобиль получит двигатели мощностью 41 и 68 л. с., а его максимальная скорость будет ограничена на отметке в 100 км/ч. Запас хода пока не раскрывают, но известно, что масса компактного авто слишком большая – 2075 кг. Это значит, что электрокар получит тяжелую и очень емкую батарею.

Ранее Фокус рассказывал, что Wuling готовит недорогой семейный универсал с экономичной гибридной установкой.

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