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Великі зміни: Corvette стане окремою маркою і випускатиме електромобілі

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Фото: General Motors | Електрокросовер Corvette кине виклик Ford Mustang Mach-E

Сімейство Corvette незабаром поповнять електричні кросовер та седан, а купе та кабріолет отримають гібридні версії потужністю понад 850 к. с.

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Культовий Chevrolet Corvette чекають на великі зміни. Незабаром його виділять в окрему лінійку моделей. Про це стало відомо американському виданню Car and Driver.

Джерела в технічному центрі концерну General Motors повідомляють, що Corvette стане окремою маркою до 2025 року та вже готуються моделі нового сімейства. Вони будуть дорожчими й розкішнішими за більшість Chevrolet і саме це спонукало виділити їх в окремий бренд.

Крім того, нові Corvette будуть електричними. Зокрема, очікуються чотиридверний седан-купе на кшталт Porsche Taycan і електрокросовер, який стане конкурентом Ford Mustang Mach-E. Останнього — показали на рендері.

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Класичний Chevrolet Corvette отримає гібридні версії потужністю понад 850 к. с.
Фото: General Motors

Електромобілі Corvette збудують на платформі Ultium, як і більшість "зелених" моделей General Motors — таких, як флагманський Cadillac Celestiq. Вона розрахована на силові установки потужністю до 1000 к. с. та підтримує швидку 800-вольтну зарядку. Відомо, що електрокари отримають 2-ступінчасту КПП, систему векторизації тяги та керовані задні колеса.

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Що стосується класичних купе і кабріолета Corvette C8 Stingray, то спочатку вони збережуть бензинові V8. Втім, незабаром мають з'явитися гібридні версії та потужність деяких із них перевищить 850 к. с. Втім, електричний Corvette все ж таки з'явиться — раніше його навіть анонсував Джо Байден.

Раніше Фокус повідомляв, що Chevrolet готують недорогого конкурента Tesla Model 3. Електрокар з'явиться у 2025 році та також буде побудований на платформі Ultium.