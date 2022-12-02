Презентовано найкомпактніший і найдоступніший пікап Chevrolet за $26 000 (фото)
Компактний пікап Chevrolet Montana не має рами та побудований на базі кросовера Tracker. Його оснастили економічним бензиновим турбомотором на 133 к. с.
Chevrolet презентували новий пікап Montana Він коштує від 25 950 доларів і є найдешевшою моделлю такого класу в лінійці американської марки. Про це повідомляє офіційний сайт концерну General Motors.
Новий Chevrolet Montana випускатимуть у Бразилії, й саме там він першим надійде у продаж. В інших країнах він має з'явитися у 2023 році, причому мають надати ще доступніші версії моделі.
Пікап Chevrolet Montana досить компактний — 4,72 м завдовжки і 1,8 м завширшки. На відміну від більшості таких моделей, він не є рамним — побудований на платформі кросовера Chevrolet Tracker. Авто має виразний дизайн з широкою решіткою радіатора і "двоповерховою" світлодіодною оптикою.
Спорідненість із Chevrolet Tracker помітна в салоні Montana — у нього запозичені кермо, прилади, частина кнопок та 8,0-дюймовий сенсорний дисплей. У кузові передбачені органайзер для вантажів та кришка-ролети з електроприводом.Важливо
Комплектація Chevrolet Montana 2023 включає кондиціонер, 6 подушок безпеки та камеру заднього виду. Топовий варіант Premier додає шкіряний салон, безключовий доступ, клімат-контроль, Wi-Fi, бездротову зарядку для смартфонів та контроль "сліпих" зон.
Спочатку пікап Chevrolet буде доступний лише з 1,2-літровим турбомотором на 133 к. с. та переднім приводом. Можна вибрати 6-ступінчасту механічну та автоматичну КПП. Витрата палива становить 9 л на 100 км.
Раніше Фокус повідомляв, що Chevrolet показали недорогого конкурента Tesla Model 3. Його почнуть продавати із 2025 року.