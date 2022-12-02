Презентовано найкомпактніший і найдоступніший пікап Chevrolet за $26 000 (фото)

Компактний пікап Chevrolet Montana не має рами та побудований на базі кросовера Tracker. Його оснастили економічним бензиновим турбомотором на 133 к. с.

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Chevrolet презентували новий пікап Montana Він коштує від 25 950 доларів і є найдешевшою моделлю такого класу в лінійці американської марки. Про це повідомляє офіційний сайт концерну General Motors.

[ + – ] Пікап побудований на базі кросовера Chevrolet Tracker Фото: General Motors

Новий Chevrolet Montana випускатимуть у Бразилії, й саме там він першим надійде у продаж. В інших країнах він має з'явитися у 2023 році, причому мають надати ще доступніші версії моделі.

[ + – ] Базове оснащення включає 8-дюймовий тачскрин Фото: General Motors

Пікап Chevrolet Montana досить компактний — 4,72 м завдовжки і 1,8 м завширшки. На відміну від більшості таких моделей, він не є рамним — побудований на платформі кросовера Chevrolet Tracker. Авто має виразний дизайн з широкою решіткою радіатора і "двоповерховою" світлодіодною оптикою.

[ + – ] У топовій версії салон обшитий шкірою Фото: General Motors

Спорідненість із Chevrolet Tracker помітна в салоні Montana — у нього запозичені кермо, прилади, частина кнопок та 8,0-дюймовий сенсорний дисплей. У кузові передбачені органайзер для вантажів та кришка-ролети з електроприводом.

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Комплектація Chevrolet Montana 2023 включає кондиціонер, 6 подушок безпеки та камеру заднього виду. Топовий варіант Premier додає шкіряний салон, безключовий доступ, клімат-контроль, Wi-Fi, бездротову зарядку для смартфонів та контроль "сліпих" зон.

[ + – ] У кузові передбачений органайзер для поклажі Фото: General Motors

Спочатку пікап Chevrolet буде доступний лише з 1,2-літровим турбомотором на 133 к. с. та переднім приводом. Можна вибрати 6-ступінчасту механічну та автоматичну КПП. Витрата палива становить 9 л на 100 км.

Раніше Фокус повідомляв, що Chevrolet показали недорогого конкурента Tesla Model 3. Його почнуть продавати із 2025 року.