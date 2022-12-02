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Авто

Презентован самый компактный и доступный пикап Chevrolet за $26 000 (фото)

Chevrolet Montana 2023,Chevrolet Montana, пикап Chevrolet, новый Chevrolet Montana, шевроле монтана, пикап шевроле
Фото: General Motors | Chevrolet Montana стоит от $25 950, но позже появятся и более дешевые версии

Компактный пикап Chevrolet Montana не имеет рамы и построен на базе кроссовера Tracker. Его оснастили экономичным бензиновым турбомотором на 133 л. с.

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Chevrolet презентовали новый пикап Montana. Он стоит от 25 950 долларов и является самой дешевой моделью такого класса в линейке американской марки. Об этом сообщает официальный сайт концерна General Motors.

Chevrolet Montana 2023,Chevrolet Montana, пикап Chevrolet, новый Chevrolet Montana, шевроле монтана, пикап шевроле Fullscreen
Пикап построен на базе кроссовера Chevrolet Tracker
Фото: General Motors

Новый Chevrolet Montana будут выпускать в Бразилии и именно там он первым поступит в продажу. В других странах он должен появиться в 2023 году, причем должны представить еще более доступные версии модели.

Chevrolet Montana 2023,Chevrolet Montana, пикап Chevrolet, новый Chevrolet Montana, шевроле монтана, пикап шевроле Fullscreen
Базовое оснащение включает 8-дюймовый тачскрин
Фото: General Motors

Пикап Chevrolet Montana довольно компактный – 4,72 м в длину и 1,8 м в ширину. В отличие от большинства подобных моделей, он не является рамным – построен на платформе кроссовера Chevrolet Tracker. У авто выразительный дизайн с широкой решеткой радиатора и "двухэтажной" светодиодной оптикой.

Chevrolet Montana 2023,Chevrolet Montana, пикап Chevrolet, новый Chevrolet Montana, шевроле монтана, пикап шевроле Fullscreen
В топовой версии салон обшит кожей
Фото: General Motors

Родство с Chevrolet Tracker заметно в салоне Montana – у него позаимствованы руль, приборы, часть кнопок и 8,0-дюймовый сенсорный дисплей. В кузове предусмотрены органайзер для грузов и крышка-ролета с электроприводом.

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Комплектация Chevrolet Montana 2023 включает кондиционер, 6 подушек безопасности и камеру заднего вида. Топовый вариант Premier добавляет кожаный салон, бесключевой доступ, климат-контроль, Wi-Fi, беспроводную зарядку для смартфонов и контроль "слепых" зон.

Chevrolet Montana 2023,Chevrolet Montana, пикап Chevrolet, новый Chevrolet Montana, шевроле монтана, пикап шевроле Fullscreen
В кузове предусмотрен органайзер для поклажи
Фото: General Motors

Поначалу пикап Chevrolet будет доступен только с 1,2-литровым турбомотором на 133 л. с. и передним приводом. Можно выбрать 6-ступенчатые механическую и автоматическую КПП. Расход топлива составляет 9 л на 100 км.

Ранее Фокус сообщал, что Chevrolet показали недорогого конкурента Tesla Model 3. Его начнут продавать с 2025 года.