Презентован самый компактный и доступный пикап Chevrolet за $26 000 (фото)
Компактный пикап Chevrolet Montana не имеет рамы и построен на базе кроссовера Tracker. Его оснастили экономичным бензиновым турбомотором на 133 л. с.
Chevrolet презентовали новый пикап Montana. Он стоит от 25 950 долларов и является самой дешевой моделью такого класса в линейке американской марки. Об этом сообщает официальный сайт концерна General Motors.
Новый Chevrolet Montana будут выпускать в Бразилии и именно там он первым поступит в продажу. В других странах он должен появиться в 2023 году, причем должны представить еще более доступные версии модели.
Пикап Chevrolet Montana довольно компактный – 4,72 м в длину и 1,8 м в ширину. В отличие от большинства подобных моделей, он не является рамным – построен на платформе кроссовера Chevrolet Tracker. У авто выразительный дизайн с широкой решеткой радиатора и "двухэтажной" светодиодной оптикой.
Родство с Chevrolet Tracker заметно в салоне Montana – у него позаимствованы руль, приборы, часть кнопок и 8,0-дюймовый сенсорный дисплей. В кузове предусмотрены органайзер для грузов и крышка-ролета с электроприводом.Важно
Комплектация Chevrolet Montana 2023 включает кондиционер, 6 подушек безопасности и камеру заднего вида. Топовый вариант Premier добавляет кожаный салон, бесключевой доступ, климат-контроль, Wi-Fi, беспроводную зарядку для смартфонов и контроль "слепых" зон.
Поначалу пикап Chevrolet будет доступен только с 1,2-литровым турбомотором на 133 л. с. и передним приводом. Можно выбрать 6-ступенчатые механическую и автоматическую КПП. Расход топлива составляет 9 л на 100 км.
Ранее Фокус сообщал, что Chevrolet показали недорогого конкурента Tesla Model 3. Его начнут продавать с 2025 года.