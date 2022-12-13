Geely презентували стильний і недорогий електромобіль за $5700 (фото)

Geely Panda Mini досягає всього 3 метри завдовжки, але водночас є чотиримісним. Недорогий електрокар має запас ходу в 150 км.

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У Китаї офіційно презентували новий Geely Panda Mini. Оригінальний бюджетний електромобіль надійде в продаж на початку 2023 року за ціною від 40 000 до 50 000 юанів ($5700–7200). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

[ + – ] Хетчбек відрізняється незграбним дизайном Фото: CarNewsChina

Електромобіль Geely Panda Mini стане основним конкурентом нового Chery QQ і масового Wuling HongGuang Mini EV. Мініатюрний хетчбек можна порівняти з конкурентами за габаритами, і він є найкомпактнішим авто китайської марки.

Розміри Geely Panda Mini:

Довжина — 3065 мм

Ширина — 1522 мм

Висота — 1610 мм

Колісна база — 2015 мм

Маса — 715 кг

[ + – ] Електрокар можна оснастити панорамним дахом Фото: CarNewsChina

Китайський електрокар відрізняється незграбним двооб'ємним дизайном. Має високий капот, великі круглі світлодіодні фари та вигнуту віконну лінію. Також для авто можна вибрати нестандартні кольори кузова та великий панорамний дах.

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Салон Geely Panda Mini ще не показали. Утім, відомо, що, незважаючи на малі розміри, авто є чотиримісним.

[ + – ] Geely Panda Mini оснащений 41-сильним двигуном Фото: CarNewsChina

Новий Geely Panda Mini оснащений електродвигуном потужністю 41 к.с. Невелика літій-залізофосфатна батарея забезпечує запас ходу 150 км.

Раніше Фокус повідомляв, що Honda презентувала недорогий комерційний електромобіль за 7300 доларів.