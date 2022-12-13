Geely презентовали стильный и недорогой электромобиль за $5700 (фото)

Geely Panda Mini достигает всего 3 метра в длину, но при этом является четырехместным. Недорогой электрокар обладает запасом хода в 150 км.

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В Китае официально презентовали новый Geely Panda Mini. Оригинальный бюджетный электромобиль поступит в продажу в начале 2023 года по цене от 40 000 до 50 000 юаней ($5700-7200). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

[ + – ] Хэтчбек отличается угловатым дизайном Фото: CarNewsChina

Электромобиль Geely Panda Mini станет основным конкурентом новому Chery QQ и массовому Wuling HongGuang Mini EV. Миниатюрный хэтчбек сопоставим с соперниками по габаритам и является самым компактным авто китайской марки.

Размеры Geely Panda Mini:

Длина – 3065 мм

Ширина – 1522 мм

Высота – 1610 мм

Колесная база – 2015 мм

Масса – 715 кг

[ + – ] Электрокар можно оснастить панорамной крышей Фото: CarNewsChina

Китайский электрокар отличается угловатым двухобъемным дизайном. У него высокий капот, большие круглые светодиодные фары и изогнутая оконная линия. Также для авто можно выбрать нестандартные цвета кузова и большую панорамную крышу.

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Салон Geely Panda Mini еще не показали. Впрочем, известно, что несмотря на малые размеры, авто является четырехместным.

[ + – ] Geely Panda Mini оснащен 41-сильным мотором Фото: CarNewsChina

Новый Geely Panda Mini оснащен электромотором мощностью 41 л. с. Небольшая литий-железофосфатная батарея обеспечивает запас хода в 150 км.

Ранее Фокус сообщал, что Honda презентовала недорогой коммерческий электромобиль за 7300 долларов.