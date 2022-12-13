Geely презентовали стильный и недорогой электромобиль за $5700 (фото)
Geely Panda Mini достигает всего 3 метра в длину, но при этом является четырехместным. Недорогой электрокар обладает запасом хода в 150 км.
В Китае официально презентовали новый Geely Panda Mini. Оригинальный бюджетный электромобиль поступит в продажу в начале 2023 года по цене от 40 000 до 50 000 юаней ($5700-7200). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Электромобиль Geely Panda Mini станет основным конкурентом новому Chery QQ и массовому Wuling HongGuang Mini EV. Миниатюрный хэтчбек сопоставим с соперниками по габаритам и является самым компактным авто китайской марки.
Размеры Geely Panda Mini:
- Длина – 3065 мм
- Ширина – 1522 мм
- Высота – 1610 мм
- Колесная база – 2015 мм
- Масса – 715 кг
Китайский электрокар отличается угловатым двухобъемным дизайном. У него высокий капот, большие круглые светодиодные фары и изогнутая оконная линия. Также для авто можно выбрать нестандартные цвета кузова и большую панорамную крышу.
Салон Geely Panda Mini еще не показали. Впрочем, известно, что несмотря на малые размеры, авто является четырехместным.
Новый Geely Panda Mini оснащен электромотором мощностью 41 л. с. Небольшая литий-железофосфатная батарея обеспечивает запас хода в 150 км.
Ранее Фокус сообщал, что Honda презентовала недорогой коммерческий электромобиль за 7300 долларов.